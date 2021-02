DIGITAL FERNSEHEN 2/2021: Wie gut ist Nokias d-box-Nachfolger?

Anzeige

In der neuen Ausgabe der DIGITAL FERNSEHEN schauen wir nicht nur der neuen Nokia-Streamingbox unter die Haube, sondern verzweifeln im Test an einem Billig-Radio aus China.

Wir befinden uns weiterhin mitten in der Coronapandemie und der Lockdown zehrt an den Nerven vieler Bürger. Es ist deshalb wichtiger denn je, das Beste aus der Situation zu machen. An dieser Stelle muss auch einmal betont werden, dass wir allesamt froh sein können, dass in den letzten Jahren das Home-Entertainment-Segment so gewachsen ist. Netflix, Sky, Prime Video und viele weitere sorgen für Ablenkung und Unterhaltung zu dem Zeitpunkt, an dem der Zuschauer es will.

Dabei ist auch die Vernetzung der Plattformen wichtig, schließlich soll die Bedienung möglichst einfach und mit einem Gerät möglich sein. Sky und Amazon haben nicht zuletzt aus diesem Grund eine Partnerschaft besiegelt. In dieser Ausgabe zeigen wir Ihnen, wie einfach Sie Prime Video jetzt auf der Sky-Q-Box nutzen können. Wer lieber auf Android setzt, findet mit der neusten Nokia-Streamingbox ebenfalls einen sehr interessanten Helfer. Auch die Telekom setzt ihre Entertainment-Offensive bei MagentaTV fort. Die neue MagentaTV Box im Zusammenspiel mit der Magenta-Sprachsteuerung muss sich ebenfalls im Test beweisen. Wir zeigen Ihnen dabei, welche Sprachbefehle möglich sind und was das System sonst noch zu leisten vermag.

Home-Office bedeutet für viele auch Einsamkeit gegenüber dem Büroalltag. Radios können für Aufmunterung und dezente Hintergrunduntermalung sorgen. Der Digitalradioausbau schreitet weiter voran. In unserem Magazin stellen wir Ihnen die neusten Standorte, aber auch neue Sender vor, auf die Sie sich 2021 freuen dürfen. Zudem nehmen wir gleich fünf kompakte Radiogeräte unter die Lupe, die für den Büroalltag zu Hause geeignet sind.

Test-Highlights der DIGITAL FERNSEHEN 2/2021

Telekom Sprachsteuerung im Check

im Check Die neue MagentaTV Box – mehr als ein Digitalreceiver

– mehr als ein Digitalreceiver Nokia ist zurück: Streaming Box 8000 im Test

ist zurück: im Test Mini-Twintuner von AX zum Schnäppchenpreis

zum Schnäppchenpreis Günstiger Sat-Empfang dank Televes Easy-Serie

Beamer Spezial – Alles über die 2021 Projektionsgeräte

– Alles über die 2021 Projektionsgeräte Multifunktionsmessempfänger von Axing vorgestellt

von Axing vorgestellt Soundbox mit kräftig Power – Grundig Club Lautsprecher im Test

im Test Pure setzt auf Digitalradiogenuss zu Hause und unterwegs

setzt auf Digitalradiogenuss zu Hause und unterwegs Internetradio HMT 300 v2 von Xoro auf dem Prüfstand

auf dem Prüfstand Kleines Empfangswunder? So gut ist das SkyVision DAB100

Besonderes Testgerät: Billig-Radio aus China lässt Testredaktion verzweifeln

