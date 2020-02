DIGITAL FERNSEHEN 03/2020

Es ist vollbracht: Sie halten bereits die zweihundertste Ausgabe unseres Magazins DIGITAL FERNSEHEN in den Händen. Als wir im Jahr 2002 die erste Ausgabe produzierten, war es natürlich unser aller Wunsch in der Redaktion, dass wir mit Ihnen, den Lesern, auch Jubiläen feiern können. Dies ist uns mit dieser Ausgabe zum wiederholten Male gelungen und wir möchten auch Ihnen für die Treue über all die Jahre danke sagen.

© SSilver – Fotolia.com, Auerbach Verlag

Gemeinsam haben wir viele Meilensteine durchschritten: Nach dem anfänglichen Fokus auf die Einführung von Digital TV und das Herausstellen der Vorteile dieses neuen Übertragungsweges, mussten wir im Jahre 2012 gemeinsam mit der Industrie die letzten Zweifler überzeugen auf Digital TV zu wechseln, denn die Analogabschaltung stand bevor. Auch die Bildqualität hat sich in der Zeit permanent verbessert. Zuerst kam die HDTV-Einführung, dann kamen 4K-Bilder hinzu und heute sprechen wir nicht selten schon von 8K-Signalen.

© Andrey Burmakin – Fotolia.com, © 32 pixels – stock.adobe.com, © fotogestoeber – stock.adobe.com, © Thaut Images – stock.adobe.com, DFL, Telekom

Tests finden Sie seit der ersten Ausgabe in unserem monatlichen Magazin. Der Wandel der Zeit ist auch an dieser Stelle spürbar. Schauen wir uns nur einmal Sat-Verteilsysteme der ersten Ausgaben und die von heute an. Waren Anfang dieses Jahrtausends klassische Multischalter mit mehr als acht Eingängen und 16 Ausgängen eine Raffinesse, stellen wir Ihnen in dieser Ausgabe ein System vor, das ohne eigene Stromversorgung, mit minimalen Platzbedarf, optisch zugespielte Sat-Signale in koaxiale wandelt und damit bis zu 16 Tuner versorgen kann. Und das alles ist längst nicht das Ende der Fahnenstange.

Sie erhalten die aktuelle Ausgabe 3/2020 der DIGITAL FERNSEHEN ab sofort am Kiosk, online als E-Paper via Readly und Heftkaufen oder auch als Abo.

Diese Themen finden Sie in der neuen Ausgabe der DIGITAL FERNSEHEN:

© MiaStendal – Fotolia.com, Auerbach Verlag

Aktuell | Thema

Bundesliga am Scheideweg: Wie viel Geld bringt der neue TV-Vertrag?

National Geographic im Portrait: Heimat hochwertiger Premium-Inhalte

RTL und ProsiebenSat.1 verlängern SD-Ausstrahlung via Sat

MDR setzt auf Zuschauer-Feedback

Wir feiern: 200 Ausgaben DIGITAL FERNSEHEN

Bekommt DAB Plus in Bayern mehr Leistung?

Produkte | Kaufberatung

Octagon SF8008 Twin im Check

Metz Fineo 49TY82 UHD twin R im Test

Hybrid-Hi-Fi-Komponente: Imperial DABMan i500 BT

DVB-T selber machen mit dem Edision HDMI Modulator Xtrend

Revolution bei der Sat-Verteilung: Jultec JOS0201-8T und JOS0201-16T

TV-Ambiente-Licht im Eigenbau: Arduino steuert LED-Streifen über Enigma2

Inhalte in den Mediatheken: TV-Premieren auf Abruf genießen

Frequenzen Übersicht

Astra 1KR/1L/1M/2C – 19,2° Ost

Eutelsat Hot Bird 13B/13C/13D – 13° Ost

Türksat 2A/3A – 42° Ost

Eutelsat 28A/B – Astra 1N/2A72F – 28,2° Ost

Service Praxis

Eurosport 4K: Das gilt es bei der Bildeinstellung zu beachten

Hat Satelliten-TV noch eine Zukunft?

TV-Geschichte: Wie sich das Fernsehen in den 1990er Jahren veränderte

Digital TV Empfang

DAB Plus vom Hühnerspiel

Verdrängung durch kartenlose Module nimmt zu: ORF-Karten werden rarer