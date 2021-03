DIGITAL FERNSEHEN 3/2021: Mehr Programm bei Sky und Disney+

Anzeige

Mit mehr Inhalten wollen in den kommenden Wochen die Plattformen Disney+ und Sky bei den Abonnenten punkten. Mit Star ist eine neue Sparte des amerikanischen Streamingdienstes Disney+ bereits auf Sendung, auch Sky Deutschland baut sein Portfolio kontinuierlich aus.

In dieser Ausgabe zeigen wir Ihnen, ob sich ein Abonnement von Disney+ lohnt, ob der Dienst endlich auch für die ganze Familie tauglich ist und wie er genutzt werden kann. Sky plant 2021 eine ganze Senderinvasion. Mindestens fünf neue Kanäle gehen auf Sendung und drei davon schon in wenigen Tagen. Was die Sender Sky Comedy und Sky Crime zu bieten haben und warum Formel-1-Fans auf jeden Fall 2021 einen neuen Senderplatz aufsuchen müssen, erfahren Sie in dieser Frühjahrsausgabe unseres Magazins.

Doch auch die Technik steht nicht zurück, neben den Tests von neuen Set-Top-Boxen, TV-Geräten und Digitalradios zeigen wir auch, wie es möglich ist, aus einem normalen Receiver einen Sat-IP-Router zu machen. Dreambox-Fans dürfen sich auf einen Workshop zur Aufrüstung ihrer Box freuen.

Ein spannendes Thema nicht nur für Sat-Freaks stellt weiterhin die Datenspionage dar. Gleich zwei interessante Artikel zeigen, dass es sich beim Satellitenempfang auch weiterhin lohnt, die Signale abseits von TV- und Radioübertragungen zu betrachten. Erstaunen gibt es dabei in der Redaktion, wie sorglos doch so manches Tourismusunternehmen mit Daten seiner Kunden umgeht und wie einfach es Spionen gemacht wird, sich dieser Daten anzunehmen.

Test-Highlights der DIGITAL FERNSEHEN 3/2021

AX Multibox Combo im Check

im Check Neuer Zweitreceiver für Magenta TV: TV-Box-Play im Test

im Test Die neue OLED-generation: So gut ist der LG OLED 55GX9LA

Panasonics Oberklasse: TX-55HZW2004 im Test

Oberklasse: im Test Bluetooth-Erweiterung: So wird die Dreambox noch komfortabler

noch komfortabler Mobiler Radiogenuss: Pure Elan Connect sorgt für gute Laune unterwegs

sorgt für gute Laune unterwegs Zwillingsbrüder im Test: Steckt in diesen DAB-Radios wirklich die selbe Technik?

wirklich die selbe Technik? DAB-Erweiterung fürs Auto: Xoro DAB 55 auf dem Prüfstand

auf dem Prüfstand Sat-IP-Server selbst erstellen

selbst erstellen DAB Plus USB-Stick fürs Auto

Weitere Themen der DIGITAL FERNSEHEN 3/2021