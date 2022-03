DIGITAL FERNSEHEN 3/2022 – Nachrichtensender via Sat

Anzeige

Die neue Ausgabe der DIGITAL FERNSEHEN ist am Kiosk und als E-Paper erhältlich. Wir schauen unter anderem, welche Nachrichtensender über Satellit empfangbar sind, die über den Ukraine-Krieg berichten.

Erneut haben wir diese mit einer Vielzahl von aktuellen Themen und Tests bestückt. Ein Aufreger-Thema in Deutschland war im zurückliegenden Monat die massive Preiserhöhung des Sport-Streamingdienstes DAZN. Wir zeigen wie massiv DAZN seit Entstehung die Preisschraube angezogen hat und geben Tipps, was Sie tun können, um das leider oft alternativlose Angebot weiterhin günstig nutzen zu können.

In der Leserpost erhalten wir oft die Nachfrage, warum so wenige neue Digitalreceiver Tests unterzogen werden. Dieses Manko ist der Redaktion bewusst, allerdings ist aktuell die Situation so, das keine neuen Geräte nachkommen. Maximal wenige Einstiegsreceiver sind neu im Markt zu finden. Sobald sich diese Lage ändert, werden natürlich auch wieder vermehrt Receiver getestet.

Nichtsdestotrotz bleibt auch in dieser Ausgabe die Rubrik Produkte und Kaufberatung nicht leer. Gleich drei Oberklasseradios müssen sich im Test beweisen, hinzu kommen Tests aktueller Sat-Empfangstechnik. Spannend zudem der Vergleich zwischen den größten unabhängigen Internet-TV-Anbietern Waipu.TV und Zattoo. Sie werden staunen, was diese Dienste zum günstigen Preis leisten.

Test-Highlights der DIGITAL FERNSEHEN 3/2022

Radiogenuss ohne Grenzen: Kathrein DAB+ 200 Ultimate im Test

im Test Schlichtes Wohnzimmerradio: Pure Evoke Home

Tivoli Audio Music System Home (2. Generation): Designradio mit edlem Touch

(2. Generation): Designradio mit edlem Touch HDTV-Zapper Anadol HD666 unter die Lupe genommen

unter die Lupe genommen Ist die Luxus-Antenne Selfsat Snipe Dish 85 Twin ihr Geld wert?

ihr Geld wert? Von Sat nach UKW: Kann die neue Kopfstelle von Axing überzeugen?

überzeugen? HDMI-2.1-Kabel von Avinity : Optimal verkabelt für 8K

: Optimal verkabelt für 8K Mega-LNB: Bis zu 27 Teilnehmer an DUR-Line-LNB anschließen

anschließen Green-Line: Wie gut sind die umweltbewussten LNBs von Humax ?

? Im Check: Kompakter Weltempfänger Tecsun PL-330

Logperiodische Antenne Iskra VF-16 LOG im Test

im Test Streaminganbieter im Check: Waipu.TV oder Zattoo? Wer hat das beste Angebot?

Weitere Themen der DIGITAL FERNSEHEN 3/2022

Ukraine-Krieg hautnah: TV aus Russland und der Ukraine em­pfangen

hautnah: TV aus Russland und der Ukraine em­pfangen DVB-T2 -Einführung in Italien schreitet voran

-Einführung in schreitet voran Zu viele teure Rechte gekauft? DAZN verdoppelt die Preise

Lokal-TV über Astra: Sachsen Eins via Satellit gestartet

gestartet ORF erhöht Rudfunkgebühr

erhöht Amateur-Sprechfunk via 25,8 Grad Ost empfangen