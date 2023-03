DIGITAL FERNSEHEN 3/2023: Neue Sender via Sat+Kabel

Anzeige

Gleich sieben neue Spartenprogramme in deutscher Sprache sind in den zurückliegenden Wochen über das Astra-Satellitensystem auf 19,2 Grad Ost auf Sendung gegangen. Dies und mehr beschäftigt uns in der neuen DIGITAL FERNSEHEN.

Anzeige

Dabei setzt der Anbieter High View-Media auf eine uncodierte Verbreitung seiner Sender und bereichert somit die TV-Landschaft in Deutschland erheblich. Doch so ganz neu sind einige der Programme nicht, denn zumindest zwei dieser Sender sind als FAST Channel schon längst auf Sendung gewesen.

Einmal mehr zeigt sich, dass erfolgreiche Internetprojekte auch im linearen TV auf den klassischen Übertragungswegen eine Chance bekommen. Und noch eines wird deutlich: Wer den Satellit mit seinen rund 17 Millionen TV-Haushalten schon abgeschrieben hatte, der irrt. Auch hier ist noch Musik im Programm, auch wenn dies in den zurückliegenden Monaten manchmal nicht den Anschein hatte. Gerade bei der Technik stagniert der Empfangsweg.

Doch ist dies wirklich so? Ein Test des nunmehr fünf Jahre im Markt befindlichen Vu+ Minireceivers Zero 4k wird Ihnen in dieser Ausgabe zeigen, dass neue Sat-­Empfangstechnik gar nicht um jeden Preis nötig ist, sondern die im Markt seit Jahren fest implementierten und vertriebenen Geräte auch im Jahre 2023 noch vollauf den Ansprüchen genügen. Beim Digitalradioempfang ist dies anders. Der noch junge Standard erfordert stets neue und weiterentwickelte Geräte. Gleich drei neue Radios werden sich im Test in dieser Ausgabe beweisen.

Test-Highlights der DIGITAL FERNSEHEN 3/2023

Technisats günstiger Alleskönner: Digitradio 380 CD IR

günstiger Alleskönner: Radioempfang nicht nur auf der Baustelle: DeWalt DWST1-81078-QW im Check

nicht nur auf der Baustelle: im Check Receiver Dauerbrenner: Vu+ Zero 4K im Test

im Test Günstig und gut? Das kann der HDMI-Streaming-Stick von Mi TV

Großbildfernseher gefällig? Panasonic TX-77LZW2004 auf dem Prüfstand

gefällig? auf dem Prüfstand Kontrastreicher OLED Fernseher Philips 48OLED807 im Test

im Test Gerüstet für Stromausfälle und mehr: So gut ist das Sangean Kurbelradio

und mehr: So gut ist das DX-Alleskönner: UKW-Radio TEF 6686 im Test

Weitere Themen der DIGITAL FERNSEHEN 3/2023

TV.Betriebssysteme im Vergleich : Das können Google TV, Fire TV und Roku TV

: Das können Google TV, Fire TV und Roku TV Streaming mobil: Radio und TV-Signale sinnvoll über Mobilfunk nutzen

sinnvoll nutzen 1&1 HD TV-Angebot im Visier – Mehr als ein Zusatzdienst

im Visier – Mehr als ein Zusatzdienst Ukrainische Programme via Satellit empfangen

via Satellit empfangen Iranische Staatsprogramme weiterhin über Satellit verfügbar

weiterhin verfügbar Neuaufschaltungen auf Astra: Spartenkanäle boomen

boomen History Channel und Prime+Investigation vorgestellt

und vorgestellt BBC steigt vollständig auf HDTV um – Alle Details zum Empfang via 28,2 Grad Ost

steigt vollständig auf um – Alle Details zum Empfang via Neue Streamingplattform in Österreich gestartet: Das kann ViaPlay in der Praxis