DIGITAL FERNSEHEN 3/2024: Alternativen zum Kabel-TV

Erfahren Sie mehr über das Ende der Kabelgebühren und den Wechsel zum TV-Empfang auf verschiedenen Plattformen.

Der Frühling steht vor der Tür. Wärmere Tage sorgen auch dafür, dass die Menschen ihren TV-Konsum wieder reduzieren. Trotzdem müssen vor allem die Kabel-TV-Zuschauer weiterhin den 1. Juli auf dem Schirm haben, schließlich sind auch die 12,5 Millionen Zuschauer, die bisher die Kabelgebühren über die Mietnebenkosten entrichteten, nun selbst für ihren TV-Anschluss verantwortlich.

Unternimmt der TV-Nutzer nichts, könnte er schon ab der Jahresmitte schwarzsehen, denn auch die Industrie reagiert und hat für Kabelnetzprovider clevere Lösungen parat, die es den Anbietern erlauben, die Kabelanschlussdose unzugänglich zu machen. Eine dieser Lösungen von Polytron stellen wir in dieser Ausgabe vor.

Doch besser als zu zittern, wann denn der Kabelnetzanbieter den Anschluss abklemmen könnte, ist es, sich schon frühzeitig für ein neues TV-Angebot zu entscheiden. Die IPTV/OTT-TV-Anbieter sind dabei sehr aktiv. Waipu.tv hat im Februar ein attraktives Langzeitangebot gestartet und MagentaTV setzt auf die neue Plattform MagentaTV 2.0. Letztere stellen wir in dieser Ausgabe nochmal ausgiebig vor. Doch auch bisher in diesem Segment der klassischen TV-Verteilung nicht aktive Anbieter wollen ein Stück vom Kuchen ab. So hat Sky mit Sky TV ein neues Einstiegspaket gestartet, welches die bekannte Sky-Hardware beinhaltet und die öffentlich-rechtlichen und privaten TV-Sender in HD-Qualität enthält. Wir stellen Ihnen Sky TV in dieser Ausgabe genauer vor.

Wer bereits bestens mit TV-Signalen versorgt ist und eher neue Streaming-Hardware oder ein neues Radiogerät sucht, wird in der Rubrik Produkte und Kaufberatung fündig. Mit dem Strong LEAP S3+ und dem Gigablue X1 Plus 4K nehmen wir zwei sehr kompakte Streaming-Geräte unter die Lupe.

Die DIGITAL FERNSEHEN ist ab sofort an den Kiosken erhältlich. Die aktuelle Zeitschrift und ältere Ausgaben erhalten Sie auch online über www.heftkaufen.de oder Amazon. Wir freuen uns sehr über jeden neuen Abonnenten! Besuchen Sie auch unser Facebook-Profil.

Tests in DIGITAL FERNSEHEN 3/2024

Streaming-Box mit TV-Fernbedienung: Strong Leap S3+ im Test

mit TV-Fernbedienung: im Test Android-Box mit Sat-Tuner: Das vermag der Gigablue X1 Plus 4k zu leisten

mit Sat-Tuner: Das vermag der zu leisten Minifernseher mit DAB-Tuner: Candy TV sorgt für Staunen im Testlabor

sorgt für Staunen im Testlabor Stylisches Digitalradio mit Akku: Loewe radio.frequency im Check

im Check Egal ob Küche oder Büro – Imperial Dabman i460 setzt auf vielfältige Aufstellungsarten

setzt auf vielfältige Aufstellungsarten OLED TV zum günstigen Preis: Metz Blue Android -Fernseher im Test

-Fernseher im Test Tschüss Kabel TV: Polytron mit cleverer Lösung für Antennendosenverschluss

Weitere Themen der DIGITAL FERNSEHEN 3/2024