DIGITAL FERNSEHEN 04/2020

In der März-Ausgabe der DIGITTAL FERNSEHEN dreht sich im Testteil eine Menge um das Thema Sprachsteuerung. Immer mehr Geräte werden mit dem zweifellos streitfähigen Feature ausgeliefert. Doch speziell der Grundig GOB 9099 OLED – Fire TV Edition HF, den die Redaktion unter die Lupe nimmt, bietet noch weitaus mehr als die reine Sprachsteuerung. Als erster Fernseher überhaupt basiert er auf der Amazon-Plattform. Welche Vorzüge dies hat und welche Nachteile damit verbunden sind, erfahren Sie in der aktuellen Ausgabe.

Doch auch Sat-Enthusiasten kommen im Märzheft nicht zu kurz. Mit der CAP 850 GPS von Kathrein ist eine selbstausrichtende Sat-Anlage im Test. Diese ermöglicht für Camper auch außerhalb Mitteleuropas den Empfang deutschsprachiger Sat-TV-Programme.

Am 24. März geht zudem Disney+ an den Start. Viele Serienjunkies freuen sich auf das Angebot des Mickey-Mouse Konzerns. Im März-Heft der DIGITAL FERNSEHEN stellet die Redaktion das Angebot genauer vor, zeigt Ihnen wieviel Sie für den neuen Dienst berappen müssen und gibt Auskunft darüber, welche Hardware für die Disney+ Nutzung in Frage kommt.

Sie erhalten die aktuelle Ausgabe 4/2020 der DIGITAL FERNSEHEN ab sofort am Kiosk, online als E-Paper via Readly und Heftkaufen oder auch als Abo.

Diese Themen finden Sie in der neuen Ausgabe der DIGITAL FERNSEHEN:

Aktuell | Thema

Ein neuer Champion betritt den Ring: Disney+ startet

Freenet TV Sat stellt Betrieb ein – Was Kunden nun tun sollten

SD-Abschaltung von ARD, ZDF und Co. beginnt

Rechtsstreit beigelegt: Zweiter DAB-Plus-Bundesmux kann starten

Produkte | Kaufberatung

Erster Amazon-Fernseher Grundig Fire TV Edition HF im Test

Nachfolger mit Extras: AX 4K BOX HD61 im Check

Alexa gesteuerter HD-Empfänger Telestar Diginova 25 smart im Test

DUR-Line Blue ECO: Energie effiziente LNB-Serie

Campingempfang der Oberklasse: Kathrein CAP 850 im Expertentest

Pure StreamR Splash im Check: DAB-Radio zum Mitnehmen

Pocketradio mit Slideshow: Majority Eddington im Test

Frequenzen Übersicht

Astra 1KR/1L/1M/2C – 19,2° Ost

Eutelsat Hot Bird 13B/13C/13D – 13° Ost

Türksat 2A/3A – 42° Ost

Eutelsat 28A/B – Astra 1N/2A72F – 28,2° Ost

Service Praxis

Servicefall Flachbildfernseher: Worauf man achten sollte

Mehr Kontrast im Bild: HDR HLG und Co. Erklärt

HDR bei HD: Verbessertes Bild, auch ohne UHD

TV-Geschichte: Wie sich das Fernsehen in den 2000er Jahren veränderte

Digital TV Empfang

FEC, Modulation und Co.: Was den Sat-Empfang beeinflusst

Vorbereitungen für UHD laufen: Schweiz stellt auf HEVC um

Eutelsat 7 und 16 Grad Ost: Ka-Band-Empfang in der Praxis