DIGITAL FERNSEHEN 4/2022 – Neue Sender bei Magenta TV

Magenta TV geht in die Offensive: Gleich 24 neue Sender kommen auf die TV-Plattform der Telekom. Außerdem im Heft: die neuesten Receiver im Megatest.

Die Magenta TV Plattform hat sich in den vergangenen Jahren zu einem der stärksten TV-Portale in Deutschland etabliert. Nachdem man bisher hauptsächlich auf die Erweiterung und den Ausbau von Abruf-Content setzte, wird aktuell das klassische lineare TV-Angebot massiv ausgebaut. Wir zeigen Ihnen, was Sie an neuen Sendern auf der Plattform erwartet und welche weiteren Neuerungen Magenta TV bereithält.

Doch auch andere Streaming-Anbieter sind nicht untätig. Zattoo beispielsweise setzt auf gezieltere Empfehlungen für seine Kunden und ermöglicht diesen auch, in dieser Urlaubssaison wieder das Programmpaket mit ins Urlaubsland zu nehmen. Im Interview verdeutlicht der IPTV-Anbieter, was 2022 noch geplant ist.

Endlich können wir in dieser Ausgabe auch wieder die Receiver-Liebhaber erfreuen. Gleich fünf neue Set-Top-Boxen – drei davon mit Linux und der Enigma2-Bedienoberfläche – stehen auf dem Prüfstand. Hinzu kommen das Digitalradio-Flaggschiff von Technisat, ein Multischalter der Extra-Klasse des Herstellers Polytron und auch eine neue Grundig-LNB-Serie. Das neuste Messgerät der Televes H30-Serie verdeutlich, was moderne Messtechnik heute leisten muss.

Test-Highlights der DIGITAL FERNSEHEN 4/2022

Linux-Zwerg mit CI-Schnittstelle: Abcom Pule 4K mini im Test

im Test Neu aufgelegt: AX Multibox se hat WLAN an Bord

hat WLAN an Bord Wunderwaffe aus der Ukraine: Das kann der Ustym-Linux-Receiver

HDTV-Zapper Kathrein UFS 810 plus unter die Lupe genommen

unter die Lupe genommen HDTV-Schnäppchenreceiver Anadol 888 auf dem Prüfstand

auf dem Prüfstand Neue Grundig LNB-Serie : So gut sind die Empfangshelfer

: So gut sind die Empfangshelfer Radio-Alleskönner: Das leistet das Technisat Digitradio 650

Messzwerg mit Raffinessen: Televes H30 Crystel misst auch optische Systeme

misst auch optische Systeme Einer für 124: Polytron-Multischalter kann 124 Tuner versorgen

kann 124 Tuner versorgen Klassischer Weltempfänger: XHDATA D808 gecheckt

gecheckt Über sich hinausgewachsen: Antennen-Teleskopmast vorgestellt

Weitere Themen der DIGITAL FERNSEHEN 4/2022

Anga Com : Die Highlights vorab

: Die Highlights vorab Senderoffensive bei MagentaTV – Diese 24 neuen Programme werden gezeigt

– Diese 24 neuen Programme werden gezeigt Giganten-Fusion: Discovery und Warner gehen gemeinsame Wege

gehen gemeinsame Wege Neue Streaming-Plattform für Österreich: Canal+ startet durch

Mit Zattoo nehmen Sie TV-Signale mit in den Urlaub

Kostenloses Streaming : Freevee plant Deutschlandstart

: Freevee plant Deutschlandstart Auf den Scan kommt es an: Suchlaufvariationen vorgestellt

vorgestellt Fake-News : Über diese Wege bringt Russland Propaganda ins europäische Wohnzimmer

: Über diese Wege bringt ins europäische Wohnzimmer Digitale Flüchtlingshilfe: So empfangen Ukrainer in Deutschland ihre Heimatsender