DIGITAL FERNSEHEN 4/2023: Sat-Empfang unterwegs

Kaum ist der Frühling gestartet, beschäftigt sich die neue DIGITAL FERNSEHEN mit Sat-Empfang unterwegs beim Camping oder im heimischen Schrebergarten.

Lange mussten wir in diesem Jahr auf wärmere Temperaturen und die ersten Sonnenstrahlen warten. Doch endlich ist es soweit: Der Frühling ist da und die Leute zieht es wieder in die Natur. Auch die Urlaubspläne werden konkreter. Erstmals nach der Coronazeit zieht es viele von uns wieder in die Ferne. Allerdings möchten dabei die wenigsten auf aktuelle Nachrichten und Unterhaltung verzichten. Dank moderner Technik ist beides möglich.

Wir zeigen Ihnen in dieser Ausgabe, wie Sie TV- und Radio-Signale im Urlaub – ganz egal ob beim Campen in Italien oder Norwegen oder auch im Hotel in Westeuropa –, beim Wochenendausflug in den Schrebergarten oder an den See nutzen können. Auch die neuste Technik wird dabei geprüft. Der neue Technisat Technivision LCD-Fernseher ist mit einem Akku versehen und ermöglich somit den komplett kabellosen TV-Genuss auf Balkon, im Garten oder beim Campen. Wir zeigen Ihnen, was mit dem Gerät sonst noch alles möglich ist. Die neuste Selfsat Caravan Plus bringt die Astra-TV Signale ohne Zutun auf die Mattscheibe. Was die selbstausrichtende Antenne sonst noch auszeichnet, zeigt Ihnen unser Test.

Doch auch, wer zu Hause bleibt und noch die passende Unterhaltung sucht, wird in dieser Ausgabe mit neusten Informationen versorgt. So haben wir uns das MagentaTV-Angebot der Telekom einmal genauer angesehen. Hätten Sie gedacht, dass diesse Produkt für günstiges Geld den Zugang zu einer Vielzahl Streaming-Angeboten beinhaltet? Als zweites Streaming-Angebot stellen wir Ihnen Rakuten TV genauer vor. Der kostenfreie Dienst ist nun für Android- und Fire TV-Geräte verfügbar. Was die Nutzer bekommen, zeigen wir Ihnen ab Seite 72.

Test-Highlights der DIGITAL FERNSEHEN 4/2023

Magenta TV im Check : So viel Inhalt für wenig Geld gibt es bei keinem anderen

: So viel Inhalt für wenig Geld gibt es bei keinem anderen 32-Zoll-Fernseher zum Mitnehmen: Technisat Technivision HD32AQ im Test

im Test Günstiger Familienfernseher: So viel bietet der Sharp AndroidTV für unter 500 Euro

für unter 500 Euro Sat-Empfang ohne Arbeit: Selfsat Caravan Plus-Mobilantenne im Check

im Check Der perfekte Sound fürs Wohnmobil: So gut ist die neue Selfsat Soundbar 22

Mediaplayer und DVB-T2-Receiver in einem Gehäuse: Strong SRT 420 getestet

und in einem Gehäuse: getestet Günstiger Messzwerg von Selfsat für unter 80 Euro

für unter 80 Euro Sat-IP lebt: Digital Devices präsentiert neue IP-Router

Weitere Themen der DIGITAL FERNSEHEN 4/2023

Nordkoreanische TV-Programme empfangen

empfangen DAB+ Fernempfang : Rekordjagd bei Radio-DXern

: Rekordjagd bei Radio-DXern Strom selbst erzeugen : Das müssen Sie beim Balkonkraftwerk beachten

: Das müssen Sie beim beachten Endlich auch für Android und Fire TV: Rakuten TV startet durch

startet durch TV-Empfang Outdoor und im Urlaub : Tipps und Tricks, wie es klappt

: Tipps und Tricks, wie es klappt Senderboom beim Digitalradio : Dutzende Sender in verschiedenen Regionen gestartet

: Dutzende Sender in verschiedenen Regionen gestartet Heimatkanal vorgestellt: Das erwartet die Zuschauer beim Spartensender 2023

vorgestellt: Das erwartet die Zuschauer beim Österreich spart : Haushaltsabgabe für öffentlich-rechtlichen Rundfunk kommt

: Haushaltsabgabe für öffentlich-rechtlichen Rundfunk kommt Anga Com: Highlights der Messe vorab präsentiert