DIGITAL FERNSEHEN 5/2020 am Kiosk – mit Serien Spezial

Auch in einer Zeitschrift, in der es vornehmlich um Unterhaltungselektronik und Empfangsequipment geht, kommt man aktuell nicht um das allgegenwärtige Thema „Covid19“ herum. Wir mussten schweren Herzens unsere SATELLIT CONVENTION mit Tag der offenen Tür für alle Leser verschieben. An dieser Stelle sei versprochen: Aufgeschoben ist nicht aufgehoben, der neue Termin steht bereits fest.

Die Corona-Krise legt mitlerweile die ganze Welt lahm und zeigt, dass Unterhaltung und Information in den eigenen vier Wänden wichtiger ist, als es viele als viele vermutet haben. Wir zeigen Ihnen in dieser Ausgabe einerseits, welche Informationssender über Satellit empfangbar sind, und das nicht nur aus unserem Land, sondern auch all die, die aus den ebenfalls betroffenen Gebieten unserer Nachbarn ausgestrahlt werden.

In der neuen DIGITAL FERNSEHEN kommt natürlich die Unterhaltung nicht zu kurz. Wir haben für Sie kurz vor Redaktionsschluss das deutsche Angebot von Disney+ ausgiebig unter die Lupe genommen. Im großen Check stellen wir ihnen die Inhalte, die Disney+ bietet, genauer vor, zeigen aber auch, welche Hürden bei der App-Bedienung genommen werden müssen.

Mit Disney steigt die Zahl der Unterhaltungsplattformen weiter an. Einer der Platzhirsche in Deutschland ist dabei Sky. Mit weiteren eigenproduzierten Serien, Kooperationen und auch Shows will der Anbieter weitere Kunden gewinnen. Wir zeigen Ihnen in einem 16-seitigen Spezial, welche interessanten Serien Sky 2020 noch zu bieten hat, und wann diese erscheinen. In unserer Testrubrik nehmen wir auch in dieser Ausgabe die neusten Linux-Receiver unter die Lupe. Mit von der Partie: Der Spycat Mini V2, ein echter Preisbrecher mit Twin-Sat-Tuner.

Test-Highlights der Ausgabe

Neue UHD-Empfangsbox: Amiko Viper 4K empfängt alle Übertragungswege

empfängt alle Übertragungswege Günstig und gut? Das bietet der Spycat Mini V2 für unter 60 Euro

für unter 60 Euro OLED-Alternative? LGs Edge LED im Testlabor

im Testlabor Radio für jedermann: Hama DR1000DE auf dem Prüfstand

auf dem Prüfstand Zusatzinformationen inklusive: Das bietet das Noxon dRadio1

Soundbar mit vielen Extras:Technisat Sonata 1 auf dem Prüfstand

Weitere spannende Themen der Ausgabe:

Corona Spezial: Nachrichten- und Informationssender im Überblick

Verzicht auf Streaming? VoD-Anbieter drosselt Übertragungsrate

Sandmann in HDTV – so hübschen die Sender den Klassiker auf

Disney+ in der Praxis: Ausführlicher Test des Angebotes

Auf zum Neustart: Öffentlich-Rechtliche erweitern HbbTV um nützliche Funktion

Die DIGITAL FERNSEHEN Ausgabe 5/2020, ist ab sofort an den Kiosken erhältlich.

