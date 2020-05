DIGITAL FERNSEHEN 5/2020 – Neue Programme und Technik-Highlights

Die letzten Wochen war eine außergewöhnliche Zeit. Das Corona-Virus hat das gesamte Leben bestimmt und selbst die Unterhaltung zu Hause war nicht selten getrübt. Vor allem Sportfreunde mussten ihre Sehgewohnheiten ändern, denn weder Fußball noch Motorsport waren im TV-Programm zu finden. Doch dies hat ein Ende.

Seit Mitte Mai rollt zumindest das runde Leder wieder und TV-Übertragungen sind in Zeiten von Geisterspielen wichtiger denn je. Wir zeigen Ihnen in dieser Ausgabe, wie Sie die Bundesliga bis Ende der Saison sehen können, welche Inhalte sogar uncodiert gezeigt werden und wo es noch Schwierigkeiten gibt.

Technikbegeisterte hatten hingegen in den letzten Wochen viel Zeit zum Basteln und Optimieren der heimischen Technik. Nicht selten sind dabei Ideen zu neuen Projekten gekommen. Geschlossene Kinos lassen den einen oder anderen doch noch ambitionierter als sonst über das eigene Heimkino nachdenken. Wir stellen Ihnen in dieser Ausgabe die optimale Technik fürs Heimkino vor. In einem Beamer-Spezial finden Sie das passende Gerät für den Heimkinogenuss in den eigenen vier Wänden.

Doch auch, wer seine Sat-Anlage erweitern will, wird in dieser Ausgabe fündig. Die neuen Kathrein-Wideband-LNBs ermöglichen beispielsweise die Anlagenerweiterung ohne Neuverlegung von Kabeln, zwei neue Einstiegsreceiver bieten Ultra-HD-Empfangsmöglichkeiten zum günstigen Preis.

Die DIGITAL FERNSEHEN Ausgabe 6/2020, ist ab 22. Mai an den Kiosken erhältlich. Die aktuelle Zeitschrift und ältere Ausgaben erhalten Sie auch online über www.heftkaufen.de. Wir freuen uns sehr über jeden neuen Abonnenten! Besuchen Sie auch unser Facebook-Profil.

Test-Highlights der Ausgabe

UHD Minireceiver: Edision OS mini 4K auf dem Prüfstand

Receiver ohne Tuner: Gigablue UHD IP 4K setzt Maßstäbe

DVB-T2, DAB und mehr: Axing Empfangswunder im Test

Richtig verstärkt: Polytron Multibandverstärker verbessert terrestrischen Empfang

Installationsaufwand minimieren: Neue Kathrein-Wideband-LNBs geprüft

Digitalradio fürs Kabel: So gut ist das Technisat Cabelstar 400

Testpremiere: LG OLED65GX9LA sorgt für puren Heimkinogenuss

Beamer Spezial: Die neusten Heimkinoprojektoren vorgestellt

Weitere spannende Themen der Ausgabe

Bundesliga beendet Lookdown – Alle Details zum Neustart im Fernsehen

Sky-Sportbars in der Krise: Wirte kämpfen gegen die Insolvenz

Neue TV-Angebote über Satellit gestartet: Arena HD und Krone TV starten in der Krise

Energieeffizenz: Das steckt in Wirklichkeit hinter den Siegeln

SD-Abschaltung: Jetzt die Sat-Anlage optimieren, um weiterhin ARD sehen zu können

Fernsehen mit Herz: Neue Plattform vereint Heimatkanal und Co.

Kostenlos Spartensender streamen: Pluto TV-Angebot setzt auf Quantität

Erstes Privatradio in Deutschland: Die Geschichte von Radio Bavaria International

Zusatzdienste bei Digitalradio in der Praxis

DIGITAL FERNSEHEN online lesen

Die DIGITAL FERNSEHEN ist auf vielen Online-Plattformen verfügbar, hier eine Übersicht:

• Bäume pflanzen im Umwelt-Abo oder E-Paper als Einzelheft/Abo bei United Kiosk

• E-Paper-Flatrate mit vielen weiteren Zeitschriften bei Readly

• Werbefinanziert und (auf Wunsch) kostenlos bei Read-it

• E-Paper als Einzelheft oder im Abo bei iKiosk

• E-Paper als Einzelheft oder im Abo bei Onlinekiosk