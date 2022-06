DIGITAL FERNSEHEN 5/22 – Der neue Streaming-Dienst WOW

Anzeige

Es kommt wieder Bewegung in den Streaming-Markt: Mit WOW startet dieser Tage ein neuer Dienst in Deutschland. Zudem steht ein neuer Player für Sport-Streaming in den Startlöchern.

Mit WOW ist ein neuer Streamingdienst in Deutschland gestartet. Auch wenn das Angebot nicht komplett neu ist, sondern vielmehr einen bekannten Anbieter ersetzt, haben die Verantwortlichen von WOW große Pläne für die Zukunft. Topaktuelle Informationen dazu, die wir selbst im übrigen erst am Abgabetag dieses Magazins erhalten haben, finden Sie ab Seite 16 in dieser Ausgabe.

Allgemein ist der Streamingboom ungebrochen. Auch beim Thema Sportrechte bleibt es spannend, denn mit dem neuen Dienst vom ehemaligen DFB-Chef Christian Seifert zusammen mit dem Springer Verlag steht ein weiterer Sport-Streamingdienst in den Startlöchern, der sich mit Rechten für Basketball, Tischtennis und Volleyball bereits einige Highlights sichern konnte. Wir zeigen in der Ausgabe auf, welche Anbieter im Sportbereich noch aktiv sind und warum es für Zuschauer immer unübersichtlicher wird.

Gut gemischt ist unsere Testrubrik. Neben drei Digitalradios, eines davon sogar für den digitalen Radioempfang im Kabelnetz, tummeln sich hier zwei Sat-Antennen, zwei Linux-Receiver und die neusten TV-Geräte von LG und Nokia.

Wer gern einmal am TV-Gerät über den Tellerrand hinausschauen möchte, allerdings keine Möglichkeit hat, Riesen-Antennen aufzustellen, bekommt ab Seite 68 eine Alternative präsentiert, welche ohne Zusatzkosten auskommt und keine Spezialhardware benötigt. Über Plugins lassen sich mitlerweile IPTV-Programme aus allen Teilen der Welt empfangen. Wir zeigen wie es geht.

Test-Highlights der DIGITAL FERNSEHEN 5/2022

Linux-Aufnahmezentrale: Mutant HD66se im Test

im Test Klein und leistungsstark: Anadol Multibox4K se im Check

im Check Fuba DAA 780 : Wie gut ist die Sat-Antenne?

: Wie gut ist die Sat-Antenne? Komfort beim Camping? Selfsat Caravan Plus im Test

im Test Im Check: Kompaktes Digitalradio Pure Evoke Spot

Kabel- und Internetradio: So gut ist das Telestar Dira S 20C

Wie gut sind die Monoblock LNBs von DUR-line ?

? Sangean HDR 14 : Amerikanisches HD Radio im Expertentest

: Amerikanisches HD Radio im Expertentest Rundum erneuerter TV: Das bietet der neue LG OLED65G29LA

QLED-LCD in 43 Zoll: Nokias QNR43GV215 im Test

Weitere Themen der DIGITAL FERNSEHEN 5/2022

Neue Konkurrenz: Ex-DFL-Chef Seifert startet Sport-Streaming-Dienst

Musiksendersterben : Weiterer Sender auf Astra verschwindet

: Weiterer Sender auf Astra verschwindet Neuer Streaming-Dienst: Das ist WOW

Digitale Radiovielfalt kommt: Fünf neue DAB+-Pakete für Sachsen

für Sachsen Satellitenstarts 2022 bis 2024

2022 bis 2024 Satellitenstörungen durch den Ukraine-Krieg

Neue Tonspur: ZDF mit neuem Angebot „ Klare Sprache “

“ TV-Empfang per Plugin: Weltweites IPTV kostenlos nutzen

kostenlos nutzen Vergleichstest: Monoblock-LNB oder Multifeed ?

? Tipps und Tricks: UV-Beständigkeit von Sat-Kabeln

von Sat-Kabeln Testmultiplex auf Kanal 10D: Neues DAB+-Paket in Bayern

auf Kanal 10D: Neues DAB+-Paket in Bayern Falsche Anzeigen am Autoradio: Intelligente Autoradios in die Irre geführt

in die Irre geführt 5G-Störungen beim C-Band-Empfang

Bildquelle: DF 2022 05 Wow: © Sergey Nivens - stock.adobe.com, Auerbach Verlag