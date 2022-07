DIGITAL FERNSEHEN 6/22 – WOW im XXL-Portrait

Anzeige

Anfang Juni war es dann soweit: Mit WOW ist ein neuer Streaming-Dienst auf dem deutschen Markt verfügbar. Doch was bietet er? Wir verraten alle Details über den neuen Dienst. Zudem bringt die Telekom ein wenig Ordnung ins Abo-Chaos beim Sport-Streaming.

Nun hat DAZN die Katze aus dem Sack gelassen: Ab sofort müssen auch Bestands-Kunden rund doppelt so hohe monatliche Gebühren entrichten, um Fußball und andere Sportarten beim Sportstreaming-Anbieter schauen zu können. Natürlich ist das Geld gut angelegt, wenn man DAZN dazu befragt: Immerhin werden nun alle Spiele aus dem Stadion gesendet und auch eine Konferenz deutscher Mannschaften bei der Champions League kommt hinzu.

Ob eine derartige Preiserhöhung in Zeiten hoher Inflationszahlen angebracht ist, darf bezweifelt werden. Bis zu 1000 Euro Jährlich muss der Hardcore-Fußballfan mitlerweile berappen, um alle Spiele deutscher Profimannschaften bewundern zu können.

Ein echter Hammer, dem aber die Telekom nun versucht entgegenzuwirken: Mit der Megasport-Option bündelt das deutsche Unternehmen gleich drei fußballrelevante Streaming-Angebote zum günstigen Preis. Wir zeigen Ihnen in dieser Ausgabe, was in dem neuen Paket alles enthalten ist.

Mehr Streaming

Glücklich darf sich hingegen der Zuschauer schätzen, den Sport nicht interessiert und der lieber Dokumentationen und Reality-Formate favorisiert. Denn mit Discovery+ ist die passende Plattform für all jene nun gestartet und bei Jahrespreisen unter 50 Euro ein echtes Schnäppchen im Vergleich mit den Sportstreaming-Angeboten. Auch Discovery+ wird in dieser Ausgabe näher beleuchtet. Zudem haben wir auch den erst Anfang Juni gestarteten Streaming-Dienst WOW ausgiebig unter die Lupe genommen und stellen ihn in einem großen Portrait vor.

Doch was nützt der beste Streaming-Anbieter ohne das passende Wiedergabegerät? In einem Spezial präsentieren wir Ihnen die TVs des Jahres 2022. Die neuesten Modelle der Markenanbieter werden ausgiebig vorgestellt.

Test-Highlights der DIGITAL FERNSEHEN 6/2022

Streamingbox mit Sat-Empfang: Strong SRT 4150 (simpliONE Box SAT) im Test

im Test Vistron VT 855 : Überzeugt das DVB-C-Kabelradio für die HiFi-Anlage?

: Überzeugt das DVB-C-Kabelradio für die HiFi-Anlage? Anadol GL-Monoblock-LNB -Serie im Expertencheck

-Serie im Expertencheck TV-Lineup 2022: Die neuen OLEDs von LG

5 gute Gründe für einen LG-OLED-TV

TV-Lineup 2022: Panasonic TVs mit HCX Pro AI

5 gute Gründe für einen Panasonic-OLED-Fernseher

TV-Lineup 2022: Samsung Neo QLED

5 gute Gründe für einen Neo-QLED-Fernseher

TV-Lineup 2022: Sony Bravia XR

5 gute Gründe für einen Bravia-XR-Fernseher

Weitere Themen der DIGITAL FERNSEHEN 6/2022

MagentaTV startet Megasport Option : WOW, DAZN und MagentaTV in einem Abo

: WOW, DAZN und MagentaTV in einem Abo Discovery+ : Was bringt der neue Streamingdienst?

: Was bringt der neue Streamingdienst? Mit fünf neuen Sport-Sendern: Neue Senderstruktur bei Sky

WOW : Der neue Streaming-Dienst im Portrait

: Der neue Streaming-Dienst im Portrait Damals und heute: Deutsche Bundesliga im TV

Kostenloser TV-Dienst MiTV+ : Neue Konkurrenz für PlutoTV?

: Neue Konkurrenz für PlutoTV? Neue Empfangssoftware für DAB+

Italienisches Sat-TV: Kartenabschaltungen bei Tivusat

Musik über Astra und Hotbird : Von Pop bis Volksmusik – Teil 1

: Von Pop bis Volksmusik – Teil 1 Russisches TV über verschiedene Sat-Positionen empfangen

