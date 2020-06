DIGITAL FERNSEHEN 7/2020 – QLED-Fernseher gewinnen!

Auch wenn die Lockerungen nach dem Lockdown oftmals den Anschein erwecken, dass die Krise bereits überwunden sei, ist dexm längst nicht so. Im Alltag ist Corona weiter allgegenwärtig und vor allem in der Industrie und im Handel sorgt alles, was damit verbunden ist, für großes Kopfzerbrechen.

Der Einzelhandel stöhnt über einen Umsatzrückgang trotz geöffneter Geschäfte und auch die Lieferzeiten für Produkte sind länger geworden. Auch wir spüren dies. Die Testgerätesituation gerade im klassischen Empfangsbereich ist sehr bedrückend. Der eh schon rückläufige Digitalreceivermarkt schwächelt noch stärker. Kein einziges neues Modell hat es in den letzten Monaten in den Handel geschafft. Auch für uns ist dies eine unbekannte Situation, der wir uns aber stellen. Anstelle von Receivern nehmen wir ein neues Messgerät und einen ganz neuen QLED-Fernseher für Sie genauer unter die Lupe. Der Clou an der Sache: Den 55 Zoll großen TV können Sie zudem gewinnen. Eine Premiere gibt es zudem von Markenhersteller Kathrein zu bestaunen. Ab sofort hat das Rosenheimer Unternehmen auch DAB-Radios im Portfolio. Das erste Modell nehmen wir schon in dieser Ausgabe unter die Lupe.

In Workshops und Hintergrundartikeln erfahren Sie zudem wie einfach Sat-Empfang im Garten möglich ist, wie man mehr aus dem DAB-Radioangebot herausholt und warum am nächtlichen Himmel immer mehr Lichter zu sehen sind. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und wünsche Ihnen und Ihren Familien weiterhin viel Gesundheit.

Um die Krise besser zu meistern, kooperieren wir in dieser Ausgabe mit dem Blu-ray-Magazin. Mein Chefredakteurskollege Falko Theuner stellt Ihnen die Neuerscheinungen der letzten Wochen im Film- und Serienbereich detailliert vor.

Die DIGITAL FERNSEHEN Ausgabe 7/2020, ist ab sofort an den Kiosken erhältlich. Die aktuelle Zeitschrift und ältere Ausgaben erhalten Sie auch online über www.heftkaufen.de. Wir freuen uns sehr über jeden neuen Abonnenten! Besuchen Sie auch unser Facebook-Profil.

Test-Highlights der Ausgabe

Messempfänger mit Smartphone-Anbindung: Televes H30 Evolution im Test

DAB-Plus-Premiere: Kathrein DAB+ 100 highline sorgt für Radiogenuss

Soundgenuss: So gut ist das Sonoro Maestro-System

Filmklang der Extraklasse: Revox S100 Soundbar im Check

Satte Farben und mächtig im Funktionsumfang: Das bietet der TCL QLED 55C715

Sieben auf einen Streich: Neues DUR-line LNB im Test

Weitere spannende Themen der Ausgabe

Bundesliga-Rechtevergabe in der heißen Phase: Das sind die bedeutendsten Kandidaten um die Lizenzen

Satellitenbeobachtung mal anders: Neue Flotte mit bloßem Auge am Himmel sichten

Pay-TV ohne Karte – holländisches Digitalpaket unter der Lupe

Mehrempfang via DAB Plus: Außenantennen nutzen leicht gemacht

TV-Empfang im Garten: So müssen sie auf den Mediengenuss nicht verzichten

SD-Abschaltung kommt: Achtung beim Receiverkauf

DIGITAL FERNSEHEN online lesen

Die DIGITAL FERNSEHEN ist auf vielen Online-Plattformen verfügbar, hier eine Übersicht:

• Bäume pflanzen im Umwelt-Abo oder E-Paper als Einzelheft/Abo bei United Kiosk

• E-Paper-Flatrate mit vielen weiteren Zeitschriften bei Readly

• Werbefinanziert und (auf Wunsch) kostenlos bei Read-it

• E-Paper als Einzelheft oder im Abo bei iKiosk

• E-Paper als Einzelheft oder im Abo bei Onlinekiosk