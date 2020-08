DIGITAL FERNSEHEN 8/2020: Vu+ Zero und Dreambox DM 900 noch am Puls der Zeit?

Anzeige

Die neue DIGITAL FERNSEHEN ist am Kiosk erhältlich und schaut diesmal unter anderem mit dem Vu+ Zero und der Dreambox DM 900 zwei Veteranen des Digital-TV-Empfangs unter die Haube und testet, ob sie noch den aktuellen Anforderungen entsprechen.

In den letzten zehn bis 20 Jahren sind Produktzyklen im Handel stehts geringer geworden. Vor allem bei technischen Produkten kommt es heute nicht selten vor, dass Vorgänger und Nachfolger innerhalb eines Kalenderjahres erscheinen. Was für Werbung, Absatz und sogar Arbeitsplätze gut ist, ist für die Umwelt schlecht und auch der Verbraucher leidet oft darunter. Wer sich heute ein neues Receiver-Modell kauft, muss schon morgen damit rechnen, dass ein Nachfolger von diesem im Markt platziert wird. Oft sind dabei die Unterschiede nicht groß, dennoch ist es ärgerlich. Umso erstaunlicher ist es, wenn sich Geräte der Unterhaltungselektronik in kaum abgewandelter Form auch Jahre nach dem Erstverkauf noch im Handel finden und aktuell sind.

Wir haben mit dem Vu+ Zero und der Dreambox DM 900 gleich zwei dieser Paradebeispiele neuerlichen Test unterzogen und zeigen, dass es nicht ständig Modellwechsel geben muss, um Elektronik auf dem Stand der Zeit anbieten zu können. Natürlich haben wir mit dem Octagon SF 8008 mini und dem Anadol HD222Pro auch zwei brandneue Boxen für Sie unter die Lupe genommen.

Des weiteren dreht sich in dieser Ausgebe einmal mehr vieles um das Thema SD-Abschaltung über Satellit. Doch wer nun ein konkretes Datum erwartet, wird enttäuscht, denn die Abschaltung der Standard-Auflösung wurde komplett abgesagt. Die Gründe und Hintergründe dazu erfahren Sie im Artikel. Ein weiterer Beitrag in unserer Rubrik „Aktuell Thema“ dürfte Sky-Kunden erfreuen. Endlich sind teure Abofallen, auf die viele Pay-TV-Abonnenten schon reingefallen sind, beim größten deutschen Anbieter Geschichte.

Die DIGITAL FERNSEHEN Ausgabe 8/2020, ist ab sofort an den Kiosken erhältlich. Die aktuelle Zeitschrift und ältere Ausgaben erhalten Sie auch online über www.heftkaufen.de. Wir freuen uns sehr über jeden neuen Abonnenten! Besuchen Sie auch unser Facebook-Profil.

Test-Highlights der Ausgabe

Revival: Dreambox DM900 RC20 im Expertentest

Kleiner UHD-Linuxreceiver Octagon SF8008 mini auf dem Prüfstand

Dauerbrenner: Darum ist der Vu+ Zero so beliebt

HD-Schnäppchen? So vielt taugt der HD-Recorder von Anadol

Samsung zieht es in den Garten: Neuer Flachbild-TV vorgestellt

Satter Sound bei minimaler Größe: Kathrein DAB+ mini im Test

Weitere spannende Themen der Ausgabe

HDMI per WLAN verteilen – so zuverlässig ist die Lösung

Geringe Symbolraten empfangen – Praxischeck verschiedener Systeme

Umschaltzeitpunkt ungewiss: Schweizer Fernsehen verschiebt Umstieg auf HEVC-Codec

UHD-Empfang übers terrestrische Netz – Nasa TV startet Testbetrieb

Interview mit dem A&E Programm- Chef Emanuel Rotstein

HD Plus und Vestel schließen Partnerschaft

Sky ab sofort mit flexibleren Abomodellen – Neue Sender vor dem Start

SD-Abschaltung abgesagt, ARD und ZDF weiter doppelt über Astra

Zweiter DAB-Plus-Bundesmultiplex füllt sich, erste Sender sind bekannt

Neue Serie bei National Geographic: Barkskins HD vorgestellt

Sendervorstellung des Pay-TV-Kanals FOX

DIGITAL FERNSEHEN online lesen

Die DIGITAL FERNSEHEN ist auf vielen Online-Plattformen verfügbar, hier eine Übersicht:

• Bäume pflanzen im Umwelt-Abo oder E-Paper als Einzelheft/Abo bei United Kiosk

• E-Paper-Flatrate mit vielen weiteren Zeitschriften bei Readly

• Werbefinanziert und (auf Wunsch) kostenlos bei Read-it

• E-Paper als Einzelheft oder im Abo bei iKiosk

• E-Paper als Einzelheft oder im Abo bei Onlinekiosk