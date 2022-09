DIGITAL FERNSEHEN 8/22 – Kann die alte Dreambox noch mithalten?

Anzeige

An der Energiekrise kommt auch die neue Ausgabe der DIGITAL FERNSEHEN vorbei, doch knöpfen wir uns auch neue Set-Top-Boxen und ein älteres Modell der Dreambox vor. Kann sie noch mit den neuesten Wettbewerbern mithalten?

Das Jahr 2022 lässt uns einfach nicht zur Ruhe kommen. Nachdem der russische Präsident seit Jahresbeginn die Welt in Angst und Schrecken versetzt, sind es nun zur Jahresmitte eher die wirtschaftlichen Auswirkungen, die wir Bürger täglich zu spüren bekommen. Eine stark gestiegene Inflation lässt viele Bürger über Ausgaben nachdenken. Vor allem die Energiepreise sind dafür verantwortlich. Wir haben uns in dieser Ausgabe einmal genauer angeschaut, wo gerade bei der Unterhaltungselektronik noch Sparpotenzial ist, und setzen dabei auf Sparen, ohne persönliche Einschränkungen hinnehmen zu müssen. Ganz im Gegenteil: Gerade bei der Technik lässt sich heute oft sogar durch Neuanschaffungen sparen.

Auch die Video-on-Demand Anbieter wie Netflix oder Disney+ haben es nicht leicht aktuell. Zum einen schauen die Nutzer, ob nicht hier oder da an monatlichen Abo-Kosten gespart werden kann, zum anderen steigen aufgrund steigender Energiepreise auch deren Kosten. Quintessenz ist, dass neue Modelle her müssen. Diese sollen noch vor Jahresende eingeführt werden. Wir zeigen Ihnen ab Seite 18, was dies für die Nutzer der Plattformen bedeutet.

Lange Zeit war es zudem ruhig um neue Set-Top-Boxen geworden. Endlich ist ein neues Gerät der Marke Pulse im Markt erhältlich. Was der Festplattenreceiver kann, zeigt ein Test im Heft. Zudem nehmen wir einen Dauerbrenner, die Dreambox DM920, noch einmal unter die Lupe. Diese ist ziemlich genau seit fünf Jahren im Handel und wird immer noch uneingeschränkt angeboten. Ob sie auch technisch mit neuen Boxen mithalten kann, zeigt der Test.

