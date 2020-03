DIGITAL TESTED 01/2020

Mein erstes Smartphone war das iPhone 3G. Endlich brauchte ich nicht mehr iPod und Handy parallel in den Hosentaschen mitzuschleppen, jetzt war es ein einziges Gerät. Genau zwei Jahre habe ich mein 3G täglich genutzt und bin dann auf den übernächsten Nachfolger, das 4S umgestiegen. Nur zwei Jahre ein Telefon nutzen, um es dann auszumustern…

Mittlerweile sind die Sprünge zwischen den Smartphone-Generationen nicht mehr so groß, aber spätestens nach zwei Jahren wird der Drang nach Erneuerung wach. Wer es sich leisten kann, der greift zum neuesten Modell. Mittlerweile sind die Sprünge der Weiterentwicklung nicht mehr so groß und ein Smartphone hält länger.

Genau umgekehrt wie bei den Telefonen geht es derzeit auf dem Fernseher-Markt her. Immer größer, immer schärfer und auch die Bedienung wird von Modell zu Modell besser. Als Techniknerd und Filmfan stellt sich auch mir regelmäßig die Frage nach einem neuen Fernseher. Die Preise sind attraktiv: 65-Zoll-Geräte mit 4K HDR, Dolby Vision, Smart-TV, Triple Tuner und vielen weiteren Features gibt es teilweise schon für unter 900 Euro.

Es ist unglaublich, denn diese Spitzen-Technik ist billiger als ein gutes Smartphone. Doch sollte man hier auch immer auf dem neuesten Stand bleiben? Früher hielt der Fernseher 20 Jahre, jetzt könnte ich am liebsten auch alle drei Jahre ein neues Gerät gebrauchen. Wir haben in dieser Ausgabe neun brillante Fernseher der neuesten Generation unter die Lupe genommen, die unsere Herzen höher schlagen lassen. Ob LED-LCD oder OLED: Die Bildqualität ist überwältigend. Jedes Modell macht im Wohnzimmer einen guten Eindruck. Wie immer entscheidet der persönliche Geschmack, welches Modell am Ende ins Wohnzimmer kommt. Wir geben Ihnen gerne die Entscheidungsvorlagen.

Diese Themen finden Sie in der Ausgabe 01/2020 der DIGITAL TESTED:

Test | Empfang

4K günstig: Mit dem 4k Combo von HiTube gibt es ultrascharfen Empfang via Sat, Kabel, Antenne

Enigma2-Box: Bei Sat-Fans eine der gefragtesten Set-Top-Boxen ist Edisions OS mio 4K

Linux-Einstieg: Bringt der HD Duo von James Donkey wirklich Enigma2 zum Einstiegspreis?

4K-Aufnahme: Mit Festplatte und CI-Schnittstelle kommt der Air Digital Zgemma H9 Combo

Neue Dreambox: Die ONE Ultra HD mit aufgemotzter Software im Test

Fit für HD Plus: Der Vantage VT-55 HD+ empfängt die Privatsender in HDTV – Smartcard inklusive

4K-Minibox: Exzellenten Empfang im Test bietet der Gigablue UHD X3 4K

Sat-Twin: Ocatgon SF8008 Twin empfängt Sat-Signale mit zwei Tunern zur Aufzeichnung auf HDD

Wandhalterung XXL: Die FULLMOTION von Hama hält auch große Flachbild-TVs an der Wand

Test | Video

Magenta TV: Die Telekom rüstet ihre TV-Plattform weiter auf – wie gut läuft der neue TV-Stick?

Sky Q: Den Fokus auf Sport und Familie, dazu weitere Apps u.a. von Netflix und DAZN

Fire TV Cube: Amazon rüstet seine Fire-TV-Familie um den Cube samt Alexa-Funktion auf

Panasonic TX-50GXW804: Günstiger Einstiegs-LED-LCD mit allen wichtigen HDR-Formaten

Samsung GQ49LS3R: Kompakter Bilderrahmen-Fernseher bringt frischen Wind ins Wohnzimmer

TCL 55EC780: Dolby Vision und Dolby Atmos zum verführerischen Einstiegspreis

LG 55SM8500PLA: LED-LCD mit 100-Hertz-Technik als OLED-TV-Alternative?

Metz Fineo 49TY82UHD: Direct-Full-Array mit Local Dimming in der 49-Zoll-LCD-Klasse

Philips 55OLED854: Ambilight-OLED-TV mit Dolby Atmos, Dolby Vision und mehr

LG OLED88Z9PLA: Erster 8K-OLED-TV in 88 Zoll sprengt alle Preis- und Leistungsrekorde

Panasonic TX-65GZW954: Preislich attraktiver OLED-TV für ambitionierte Filmfans

Philips 65OLED984: OLED-TV mit vierseitigem Ambilight und Lautsprecher von Bowers & Wilkins

Test | Audio

Albrecht DR 450: Digital Radio und Internetradio mit einem Gerät mit Steuerung via App

Mobil-Radio: Mit dem Xoro DAB 240 auch unterwegs Digital Radio hören

Soundbar: Kinoton im Wohnzimmer aus einer Box bietet die Nubert nuPro XS-7500

Hintergrund

Ohne Smartcard: Samsung-TVs gibt es jetzt mit HD-Plus-Empfang und Programmführer

Besser als Kino: Philips Hue bietet Ambilight nicht nur am TV, sondern im ganzen Wohnzimmer

