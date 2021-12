HAUS & GARTEN TEST 1/2022 – Weihnachten steht vor der Tür

Anzeige

In wenigen Tagen ist es wieder soweit: Zu Wweihnachten kommt man im Kreis der Familie zusammen und lässt es sich gut gehen. In unserem Festtags-Spezial haben wir alles unter die Lupe genommen, was es für ein gemütliches Fest braucht: Von der Lichterkette über Geflügelscheren und Fondus bis hin zu Popcornmakern ist alles dabei.

Wenn man den Meteorologen glauben darf, wird es ein sehr kalter Winter in Deutschland. Wenn man den Virologen und Epidemiologen glauben darf, haben wir die Pandemie in den nächsten Monaten in Deutschland noch nicht ganz überstanden. Da wir in unseren Testlabors auch nicht mit hellseherischen Fähigkeiten ausgestattet in die Zukunft blicken können, haben wir uns in Ihrem Sinne auf alle Fälle eingestellt.

Los geht’s mit den Festtagen, zu denen wir insgesamt 43 Geräte im Test präsentieren dürfen: Neun Weihnachtsbeleuchtungen, drei Geflügelscheren, drei Flambierer, elf Raclettes, drei elektrische Fondues, fünf Zuckerwattemaschinen sowie neun Popcornmaker. Eine Design-Espresso-Maschine könnte Ihr Fest daheim abrunden und Sie selbst zum Barista werden lassen. Für besonderen Duft in Ihren Räumen bietet sich zudem eine Auswahl von sechs Aromadiffusoren an.

Zum Jahreswechsel ist traditionell der Aktenvernichter zum Aufräumen unerlässlich im Homeoffice. Wir haben sechs Modelle für Sie gegeneinander antreten lassen.

Tests in der HAUS & GARTEN TEST 1/2022

Festtags-Spezial:

9 Weihnachtsbaumbeleuchtungen

3 Geflügelscheren

3 Flambierer

11 Raclette-Grills

3 Fondues

5 Zuckerwattemaschinen

9 Popcornmaker

14 Gewürzmühlen – Pfeffer und Salz homogen zerkleinern

12 Multireiben – Schnelle Rohkostzubereitung für Salat­liebhaber

11 Bodenwischer – Fliesen, Laminat oder Parkett perfekt säubern

7 Saugwischer – Bodenreinigung ohne Kraftanstrengung

6 Aktenvernichter – Kreditkarten, Schriftverkehr und CDs sicher entsorgen

Ergofino Bürostuhl – Exklusiv getestet

5 Akkuschrauber – schrauben und bohren

4 Kompressoren – Räderwechsel leicht gemacht

4 Schwingschleifmaschinen – komfortable Holzbearbeitung

3 Stichsägen – Heimwerkerlieblinge im Check

11 Heizlüfter – mollige Wärme auf Knopfdruck

3 Elektrokamine – Gemütlichkeit ohne Schmutz

Schlaraffia Matratze – Exklusiv getestet

6 Aromadiffusoren – Wohlfühlduft mit System

Sleepin’Easy Matratzen – Exklusiv getestet

Murmelland Matratze – Exklusiv getestet

14 Luftreiniger – Schmutz und Viren zuverlässig bekämpfen

Colour Sleep Matratzen – Exklusiv getestet

3 Nähmaschinen – Für Hobbynäher und Profis

MFO/Fair Life Bio Matratzen – Exklusiv getestet

Fair Life Bio/Matratzen-Concord Lattenroste – Exklusiv getestet

Matratzen Concord Lattenrost – Exklusiv getestet

Medisana Heizdecke und Wärmecape – Exklusiv getestet