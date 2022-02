HAUS & GARTEN TEST 2/2022 – Das perfekte Frühstück

Anzeige

Für viele ist ein gutes Frühstück entscheidend dafür, wie gut sie in und durch den Tag kommen. Doch wie werden Kaffee, Toast und Co. perfekt? In der Küche gibt es daür gleich eine ganze Reihe wichtiger Helfer, die dem Nutzer dabei unter die Arme greifen. In der neuen HAUS & GARTEN TEST haben wir insgesamt 63 Geräte getestet, die ein gutes Frühstück garantieren sollen. Doch tun sie das auch?

Es kommt die Zeit, wenn wir wieder zusammen und draußen sein können. Das ist wunderbar! Wir alle haben uns in den vergangenen Monaten genau danach so sehr gesehnt, oder? Nach kalten Wintertagen und den Auswirkungen der Corona-Pandemie waren die ersten Sonnenstrahlen und schöneres Wetter hier und dort ein erstes Zeichen, dass es endlich wieder raus ins Grüne gehen kann. Ein Hauch von Frühling liegt in der Luft und es fühlt sich so gut an.

Für den heimischen Garten stellen wir bereits zwei Wäschespinnen im Test vor, ebenso zwei Gasgrills. Des Weiteren haben wir für diese Ausgabe alles getestet, was ein gutes Frühstück ausmacht: Elf Toaster, sechs Kaffeemühlen, 15 Filterkaffeemaschinen, sechs Milchaufschäumer, sieben Kaffeevollautomaten, drei Heißwasserspender, 15 Wasserkocher sowie fünf Babykostwärmer.

Und da wir gerade beim Thema Nachwuchs sind, darf auch eines oder mehrere von fünf Babyphonen mit Monitor in unserem Test einen Interessenten finden. Zwölf Dampfbügeleisen und -stationen stellen sich ebenfalls dem Vergleich in diesem Monat.

Tests in der HAUS & GARTEN TEST 2/2022

Burnhard Gasgrill „Big Fred“ – Exklusiv getestet

Burnhard Gasgrill „Earl“ – Exklusiv getestet

11 Toaster – Brotscheiben goldbraun rösten

5 Kaffeemühlen – Von der Bohne zum Kaffeepulver

15 Filterkaffeemaschinen – Für den perfekten Kaffee

6 Milchaufschäumer – Sahnehäubchen für jedes Heißgetränk

7 Kaffeevollautomaten – Genuss auf Knopfdruck

3 Heißwasserspender – Bereit ohne Wartezeit

15 Wasserkocher – Heißes Wasser in wenigen Minuten

5 Babykostwärmer – Leckeren Brei schonend erwärmen

Vileda Sprühmopp – Exklusiv getestet

5 Babyphone mit Monitor – Den kleinen Liebling immer im Blick

2 Sleepin’Easy-Topper – Exklusiv getestet

Ravensberger Klassik-Matratze – Exklusiv getestet

Ravensberger Premium-Matratze – Exklusiv getestet

12 Dampfbügler – Mit Volldampf faltenfrei

Fair Life Bio Matratze – Exklusiv getestet

Vileda Wäschespinne – Exklusiv getestet

Vileda Premium-Wäschespinne – Exklusiv getestet

3 Akkurasierer – Tägliche Gesichtspflege

6 Barttrimmer – Gesichtsbehaarung sauber in Form bringen

Medisana Massagegerät – Exklusiv getestet

5 Haarschneider – Haare einfach selber schneiden

Ergofino Schreibtisch – Exklusiv getestet

4 Multifunktionswerkzeuge – Bohren, Schleifen, Sägen

3 Akkuhandkreissägen – Zum flexiblen Heimwerken

8 Kohlenmonoxidmelder – Gesundheitsschutz für zu Hause

6 Luftentfeuchter – Für das perfekte Raumklima