HAUS & GARTEN TEST 3/2022 – Jetzt raus in den Garten

Anzeige

Bereits einige Sonnentage in diesem Jahr ermunterten so manchen Zeitgenossen, um Haus und Garten aufzuräumen, zu säubern und neu erstrahlen zu lassen. Grund genug, in der neuen Ausgabe der HAUS & GARTEN TEST extra Augenmerk auf die Helfer im Außenbereich zu legen.

Zu diesem Zweck haben wir vier Nass-/Trocken-Kesselsauger, einen Hochdruckreiniger, vier Akkuheckenscheren und fünf Rasenmähroboter für Sie getestet.

Hier gibt es die HAUS & GARTEN TEST Die HAUS & GARTEN TEST ist am gut sortierten Kiosk oder bequem über Amazon und Heftkaufen.de nachbestell- und abonnierter. Das Magazin ist auf Abruf auf vielen Online-Plattformen verfügbar, hier eine Übersicht:

• Bäume pflanzen im Umwelt-Abo oder E-Paper als Einzelheft/Abo bei United Kiosk

• E-Paper-Flatrate mit vielen weiteren Zeitschriften bei Readly

• Werbefinanziert und (auf Wunsch) kostenlos bei Read-it

• E-Paper als Einzelheft oder im Abo bei iKiosk

• E-Paper als Einzelheft oder im Abo bei Onlinekiosk

Aber auch im Haushalt gibt es viel Neues zu entdecken: Tests von drei Fleischwölfen, acht digitalen Küchenwaagen, vier Multikochern, vier Nudel-/Pastamaschinen, vier Eismaschinen, vier Eiswürfelmaschinen, sechs Brotbackautomaten, sieben kleinen Backöfen, fünf Zitruspressen, drei Sandwichmakern, fünf Waffeleisen und drei Kaffeesiebträgermaschinen könnten Inspiration für neue Helfer in Ihrer Küche sein.

Hier: Alle Tests der HAUS & GARTEN TEST zum Nachlesen

Für die persönliche Fitness gibt es einen Vergleichstest von sechs Yogamatten. Zur Entspannung gibt es einen Matratzentest und den Test einer Massagepistole für die Wellness. Aber auch der Beautybereich ist durch einen Vergleichstest von vier Maniküre-/Pediküre-Sets vertreten. Für junge Eltern ist sicher der Vergleichstest von fünf Wickeltischheizstrahlern von besonderem Interesse.

Die Haus & Garten Test ist auch bei Facebook zu finden. Schauen Sie unter www.facebook.com/HausGartenTest vorbei und blicken Sie unseren Testern über die Schultern.

Tests in der HAUS & GARTEN TEST 3/2022