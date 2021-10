HAUS & GARTEN TEST 6/2021 – Bereit für den Herbst

Anzeige

Der Herbst steht vor der Tür und damit wird nicht nur wieder lecker in der heimischen Küche gekocht, sondern auch der Garten für den Winter fit gemacht. Ob Akkukettensäge, Laubsauger, Gartenhäcksler oder Kehrmaschine – wir haben sie alle getestst. Für die Küche warten unter anderem MMikrowellen, Kochfelder oder Schmorpfannen auf ihr Testurteil.

Während die Tage kürzer und die Nächte deutlich kühler werden, haben wir geschaut, was Sie warmhalten kann. Gleich 16 Thermobehälter müssen sich unseren Testern stellen. Zudem haben wir in dieser Ausgabe Vergleichstests von neun Mikrowellen, drei Flötenkesseln, sieben Schmorpfannen und elf Kochfeldern durchgeführt. Auch der Blick auf die kleinen Helfer in der Küche lohnt: Drei Dosenöffner, acht Gemüsehobel, vier Hackmesser, elf Knoblauchpressen und sechs Salatschleudern wurden im Testlabor geprüft.

Der Herbst ist traditionell auch die Zeit des Kehrens, Laubsaugens, Aufräumens und des Zurückschneidens von allerlei Geäst. Für das Aufräumen rund um das Haus noch vor dem Winter stehen Vergleichstests von drei mechanischen Kehrmaschinen, zehn Laubsaugern, drei Vertikutierern, drei Akkukettensägen und fünf Gartenhäckslern an.

Aber es soll in diesem Monat auch um Ihre Gesundheit und Hygiene daheim gehen: Sechs Pulsoximeter, fünf Blutdruckmessgeräte, zwölf Schallzahnbürsten sowie sechs Seifenspender müssen sich jeweils im Vergleich messen.

Auch in dieser Ausgabe steht eine Verlosung von insgesamt zehn Rezeptbüchern an. 100 Jahre der Marke Original Kaiser feiert mit „Kuchen für ganz besondere Geburtstage“ mit uns allen das Jubiläum. Eine zusätzliche Rezeptreise bietet „Fusiontec – Das Kochbuch“ der Marke WMF. Wie Sie eines der Bücher gewinnen können, verraten wir Ihnen im Heft.

