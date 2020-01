HDTV 1/2020 neu am Kiosk

Hätten Sie gedacht, dass Sony ein echtes E-Auto entwickelt hat, das aber wohl nie auf den Markt kommen wird? Wussten Sie schon, dass LG und Samsung Roboterarme als Küchenhilfe in Betracht ziehen?

Ist Ihnen bekannt, dass Panasonic zunehmend mit Autoherstellern kooperiert, um Innenausstattung und Akkusysteme bereitzustellen? Kennen Sie schon Samsungs neuen Kugelroboter Ballie, der Sie auf Schritt und Tritt verfolgt und auf Ihren Hund aufpasst, wenn Sie nicht zuhause sind? (Zumindest im Werbevideo; in der Realität könnte der kleine Kugelroboter Ballie womöglich gefressen werden).

Warum wir Ihnen all das erzählen?

Weil es sich um die gleichen Hersteller handelt, die sich weiterhin um klassische TV-Produkte kümmern. Doch so sehr die Jahreszahl 2020 eine gewisse Strahlkraft ausübt und globale Sportereignisse wie die Olympischen Spiele und neue 4K-Gaming-Konsolen wie PS5 und Xbox Series X mit HDMI-2.1-Technik vor der Tür stehen, so zurückhaltend werden die neuen Fernseher mittlerweile präsentiert.

Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel: TCL konzentriert sich maßgeblich auf die LCD-TV-Vorstellung – neben Themen wie Smartphones; Samsung nutzt einen ausführlichen Display-Technologieausblick einen Tag vor der großen CES-Pressekonferenz und LG produziert weiterhin derart viele OLED-TV-Modelle, dass Fernseher zwischen Künstlicher-Intelligenz-Software und Wohlfühlprodukten weiterhin ihren Platz auf der großen Showbühne finden. Doch was ist mit Sony und Panasonic?

CES2020 Thema der Ausgabe

Auf der CES2020 nahm das Thema TV auf den Pressekonferenzen jeweils nur wenige Sekunden ein, obwohl die Vorstellungen weltweit über das Internet live ausgestrahlt wurden. Die in Echtzeit ablaufenden Chat-Kommentare waren dementsprechend von Enttäuschung geprägt und selbst Sonys Playstation-Chef konnte die Stimmung nicht aufheitern, denn es wurde als Neuankündigung lediglich das neue PS5-Logo präsentiert, das vom Stil her dem PS4-Logo gleicht. Kein Vergleich zu Microsoft: Die Xbox Series X wurde als leistungsstärkste Konsole aller Zeiten bereits einen Monat vor der CES auf den Game Awards enthüllt. Immerhin: Fernab der Showbühne nutzen auch ­Panasonic­ und Sony die Gunst der Stunde, um neue TV-Produkte in aller Ausführlichkeit zu zeigen und wir sind uns sicher, dass sich in den nächsten Wochen und Monaten noch einiges bewegen wird.

Deshalb wollen wir auch nicht pessimistisch auf die kommenden 12 Monate blicken: Highlight-Produkte mit ganz außergewöhnlichen Bild- und Tontechnologien wird es weiterhin geben und unsere Aufgabe wird vor allem darin bestehen, diese ausfindig zu machen und in der gewohnt ausführlichen Form zu präsentieren.

