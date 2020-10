HDTV 5/2020 – Fernseher ohne Limits

Anzeige

Die neue HDTV ist am Kiosk erhältlich und schaut dem leistungsstärksten 4K-LED-LCD des Jahres hinter die Frontscheibe. Dazu gibt es weitere Fernseher im Test und zum Verkaufsstart von Playstation 5 und Xbox Series X viele Neuigkeiten zu den künftigen Kassenschlagern.

Das Kräftemessen zwischen Sony und Microsoft geht in wenigen Wochen in die nächste Runde: Playstation 5 und Xbox Series X lassen schon jetzt Vorbesteller verzweifeln und die Kassen der Händler klingeln. Kein Wunder: Durch knappe Stückzahlen explodieren die Preise auf Onlineplattformen wie Ebay und in der Euro-Zone verlangt Sony bei eigenen Exklusivspielen einen Premium-Preisaufschlag im Vergleich zu den USA und Japan. Was Sie in den nächsten Wochen erwartet und wie die Leistungen der Next-Gen-Konsolen zueinander im Verhältnis stehen, haben wir in unserem abschließenden Hardware-Special noch einmal zusammengefasst.

Eine Next-Gen-Konsole ist ohne den richtigen Fernseher natürlich nichts wert. Allen voran Samsung und LG versuchen, mit allerneusten HDMI-2.1-Funktionen zu punkten. Doch neue Features allein reichen nicht: Die Art und Weise, wie wir einen Fernseher integrieren, spielt eine immer wichtigere Rolle. Samsung verfrachtet das Thema Fernsehen diesmal aus den eigenen vier Wänden hinaus in den Garten: Mit The Terrace können Sie Fernsehunterhaltung, Filme und Games an der frischen Luft genießen. Was Samsung dabei verschweigt: The Terrace ist unabhängig vom Einsatzzweck der leistungsstärkste 4K-LED-LCD des Jahres und das Display macht auch innerhalb einer professionellen Heimkinoinstallation eine gute Figur.

LG strebt mit dem 77GX9LA wiederum neue Größenrekorde im OLED-TV-Segment an und kombiniert die XXL-Bildfläche mit einem schlanken Gehäusedesign, damit Sie den Fernseher komfortabel an der Wand verankern zu können. Zusammen mit passend abgestimmten Möbeln kreieren Sie einen echten Eye-Catcher im Wohnzimmer. Hingucker sind auch die neuen Fernseher von Panasonic und Sony, die wir in dieser Ausgabe zusätzlich testen: Bildqualität und Preis-Leistung waren noch nie so gut, wie bei den 2020er-TV-Modellen.

Für Abwechslung im TV-Alltag ist in den nächsten Wochen gesorgt: Neue Serien im Streaming-Angebot, neue Filme auf UHD Blu-ray und zahlreiche Games für PS4, Xbox und PC sowie die Next-Gen-Konsolen lassen die aktuellen globalen Einschränkungen hoffentlich erträglicher erscheinen. Wie auch immer Sie die nächsten Wochen verbringen: Wir wünschen gute Unterhaltung!

Inhalt der HDTV 5/2020

Laser-Beamer von LG und Samsung als TV-Ersatz

Nvidia Ampere: Der Leistungsbenchmark für 4K-Gaming

Next-Gen-Schlagabtausch: Playstation gegen Xbox

HDMI eARC: Bild und Ton im Einklang

Apple TV: Warum die Set-top-Box nicht ausstirbt

Sky Q: Neue Updates versprechen 4K-HDR-Qualität

Zattoo: Fernsehen ohne Kabel- und Satelliten-Zwang

Marvel’s Avengers: Selbst Superhelden brauchen Hilfe

Flucht in virtuelle Welten: Videospiel-Erlebnisreise

His Dark Materials: Neuverfilmung der Fantasy-Romanreihe

Ruf der Wildnis und Lindenberg auf Blu-ray

Meine geniale Freundin: Staffel 2 der Drama-Serie

Tests in der HDTV 5/2020

Samsung GQ65LST7T/HW-LST70T (The Terrace)

LG OLED77GXLA: OLED-Fernseher im einzigartigen Design

Panasonic TX-55HZW1004: Premium-Bildqualität

Sony KD-48A9: Der kleinste Fernseher der Master Series

Sony KD-55A8: OLED-Oberklasse erbt High-End-Zutaten

Rotering Belmaro Beat A2000L: Wohnzimmermöbel mit Nubert-Klangqualität

Harman Kardon Surround: Kinosound ohne lästige Lautsprecherkabel

