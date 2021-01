HDTV Magazin 1/2021 – Die TV-Neuheiten des Jahres!

Anzeige

Auch 2021 wird es wieder jede Menge an Neuheiten im TV-Geräte-Bereich geben. Wir haben im neuen HDTV-Magazin die CES-Highlights zusammengetragen. Darüber hinaus gibt es einen XXL-Ratgeber: 100 Tipps fürs Heimkino!

Wenn Sie die nachfolgenden Seiten dieser Ausgabe lesen, werden Sie unter Umständen ein Thema vermissen: Micro-LED. Die womöglich nächste Generation von Displays, zusammengebaut aus einzelnen LED-Modulen, kommt gänzlich ohne LCD-Technik aus und setzt stattdessen auf selbstleuchtende LEDs für jedes RGB-Subpixel. Das nunmehr vierte Jahr in Folge standen pünktlich zur CES-Technikschau 2021 erneut Micro-LED-Displays im Fokus des Interesses. Doch genau hierin liegt das eigentliche Problem: Ankündigungen bieten noch keine Sicherheit, dass es eine neue Display-Technik wirklich in die Wohnzimmer schafft.

Einmal mehr klingen die Vorhersagen vielversprechend: Spätestens im dritten Quartal 2021 soll es die ersten Micro-LED-Fernseher in 110 und 99 Zoll zu kaufen geben. Die Preise dürften entweder sechsstellig ausfallen oder den fünftstelligen Preisrahmen maximal ausreizen. Somit werden die Micro-LED-Fernseher knapp das 10- bis 20-fache eines aktuellen 77- oder 85-Zoll-Fernsehers kosten. Um Ihnen die neue Technologie dennoch schmackhaft und die Bildzukunft erlebbar zu machen, wollen Hersteller wie ­Samsung Micro-LED-Fernseher in den Elektronikfachmärkten ausstellen, weshalb wir angesichts der globalen Pandemie die Daumen drücken, dass sich die allgemeine Lage in der zweiten Jahreshälfte ein Stück weit normalisiert. Um die Produktionskosten für die ersten Micro-LED-Fernseher trotz der XXL-Preise im Rahmen zu halten, werden Sie nicht die Möglichkeit haben, die einzelnen LED-Module selbstständig aneinanderzureihen: Sie erhalten einen Fernseher mit festgelegter Bilddiagonale im 16:9-Format.

Bei all den guten Vorsätzen, die die Micro-LED-Technik auch zeigt: Bislang sind sämtliche Ankündigungen mit Vorsicht zu genießen und TV-übliche Preise (vierstellig) werden wir für diese Technik auch in den nächsten Jahren nicht sehen. Genau aus diesem Grund konzentrieren wir uns in dieser Ausgabe auf die wirklich relevanten TV-Technologien, die Sie in den nächsten Monaten tatsächlich zu bekannten Preisen erwerben können: LED-LCD- und OLED-TVs. Was die TV-Hersteller dieses Jahr an Verbesserungen bieten werden, ist deutlich umfangreicher, als es die Modelle im letzten Jahr gezeigt haben. HDMI 2.1 ist nun bei allen großen TV-Herstellern als neuer Technikstandard angekommen und insbesondere Besitzer von PS5, Xbox Series X und PC dürfen sich auf viele Detailverbesserungen freuen. Durch die Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung erzielen LCD-Fernseher eine bessere Kontrastwiedergabe durch mehr Dimming-Zonen und zugleich arbeiten die XXL-Fernseher effizienter.

Im OLED-TV-Segment wird erstmals die Farblichtleistung verbessert und die besten 2021er-OLED-Fernseher werden insbesondere mit HDR-Bildinhalten noch leuchtstärkere Bilder ermöglichen. Unsere Tests der besten 2020er-55-Zoll-Fernseher spielten sich deshalb unter gänzlich veränderten Vorzeichen ab: Da wir die technischen Verbesserungen der Nachfolgegeneration bereits im Blick haben, stufen wir die Bewertung der 2020er-Fernseher um eine Klasse niedriger im Vergleich zu unseren TV-Tests des Vorjahres ein. Doch während es in der Bewertungsskala einen Schritt nach unten geht, fällt die Preis-Leistung umgekehrt eine Stufe besser aus: Wer sich jetzt für einen 2020er-Fernseher entscheidet, profitiert von attraktiven Preisaktionen, mit denen die 2021er-Fernseher zum Start nicht aufwarten werden. Somit bleibt es bei der Qual der Wahl und wir haben unser Bestes gegeben, um Ihnen die wichtigsten technischen Details der alten und neuen TV-Generation auf den nächsten Seiten näherzubringen. Dies umfasst auch eine frischere, modernere Präsentation, bei der die Produkte noch anschaulicher im Mittelpunkt stehen. Dem nicht genug, bieten unsere XXL-Tests und Artikel zum Thema Heimkinoprojektion genügend Futter für alle, die Film- und Videospielbilder schon jetzt in Leinwandgröße erleben möchten. Wir wünschen viel Spaß beim Lesen!

Inhalt HDTV Magazin 1/2021

Aufbau einer HDMI-2.1-Kette mit AV-Receiver, Spielekonsole und Fernseher

PS5 und Xbox Series X optimal nutzen: 4K mit 120 Hz, VRR und HDR getestet

Machen PS5 und Xbox Series X spezialisierte UHD-Blu-ray-Player überflüssig?

App statt CI-Modul: So klappt der HD-Programmempfang trotz Verschlüsselung

Außergewöhnliche Heimkinoprojektoren für jeden Einsatzzweck

Planen, durchführen, genießen: 100 Tipps für Ihr Heimkinoprojekt

Samsung Neo QLED: Mini-LED-Backlight für noch bessere Kontraste

LG OLED evo: Selbstleuchtende Pixel erzeugen brillantere Farben

Sony Bravia XR: Künstliche Intelligenz nach menschlichem Vorbild geformt

Panasonic OLED: Optimiertes OLED-Panel trifft auf HDMI-2.1-Technik

TCL OD Zero: Die Zukunft der Mini-LED-Technik lässt aufhorchen

Clever und smart: Die verbesserten Bedienkonzepte der neuen TV-Generation

Tests im HDTV Magazin 1/2021

Samsung GQ55Q90T: Der Preiskracher unter den Oberklasse-QLEDs

LG OLED55GX9LA: Beste Voraussetzungen für PS5 und Xbox mit HDMI 2.1

Panasonic TX-55HZW2004: Referenzqualität durch exklusives Paneltuning

JVC DLA-N5BE: Das umfangreichste HDR-Tuning aller Zeiten wirkt Wunder

Sony VPL-GTZ380: Laserlicht mit 10000 Lumen für Heimkinos ohne Limits

