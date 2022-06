HDTV Magazin 3/2022: QLED- und OLED-TVs im XXL-Test

Anzeige

Das neue HDTV Magazin kommt mit einem richtigen XXL-Test daher: Wie gut sind die neuen QLED- und OLED-TVs von Samsung, LG und Co.? Liefern sie wirklich Gänsehautmomente, wie sie das technische Datenblatt verspricht?

Anzeige

Hersteller von Unterhaltungselektronik stecken oftmals in einer Zwickmühle: Zwar sollen mit neuen Technologien echte Emotionen geweckt werden, doch meist kommen die Geräte nach einem schablonenhaften Muster auf den Markt. Selbst wer sich die Mühe macht, auf den Herstellerseiten die Ausstattungstabellen der alten und neuen Geräte miteinander zu vergleichen, wird immer häufiger feststellen, dass es scheinbar kaum noch erkennbare Unterschiede zwischen alt und neu gibt.

HDTV Magazin online lesen Das HDTV Magazin ist auf vielen Online-Plattformen verfügbar, hier eine Übersicht:

• Bäume pflanzen im Umwelt-Abo oder E-Paper als Einzelheft/Abo bei United Kiosk

• E-Paper-Flatrate mit vielen weiteren Zeitschriften bei Readly

• Werbefinanziert und (auf Wunsch) kostenlos bei Read-it

• E-Paper als Einzelheft oder im Abo bei iKiosk

• E-Paper als Einzelheft oder im Abo bei Onlinekiosk

Dass dies nicht immer die Realität widerspiegelt, erkennen wir, wenn wir neue Geräte einem umfangreichen Test unterziehen können. Der Aufwand, der in neuen Modellen steckt, wird häufig unterschätzt, doch der Blick auf die entscheidenden Details ist erst möglich, wenn die Technik greifbar wird. Das bedeutet umgekehrt, dass wir uns nicht an wilden Spekulationen beteiligen, die besonders in der Internetberichterstattung zur Tagesordnung gehören. Hier wird häufig schon Monate vor einer Markteinführung über kommende Produkte geurteilt, allein auf Basis von wenigen Zahlen. Ob ein Produkt in Summe eine lohnenswerte Investition darstellt, das geht in der heutigen Zeit meist unter.

Gänsehautmomente

Das Wichtigste: Hochwertige Unterhaltungselektronik soll Emotionen pur und unverfälscht transportieren und einmalige Gänsehautmomente verstärken. Wenn sich beispielsweise nach jahrelanger Entwicklungszeit die gigantische virtuelle Welt eines Elden Ring als ein mitreißender Fantasiespielplatz offenbart, der Millionen Gamer weltweit begeistert. Wenn im Film Top Gun ­Maverick die Schauspieler tatsächlich im Flugzeugcockpit sitzen, durch die Lüfte jagen und das Adrenalin nach einem Flugmanöver von der Leinwand auf den Kinosessel überschwappt. Wenn ein 19-jähriger Spanier mit seinem energiegeladenen Spiel gegen die Weltbesten den Tennisplatz zum Kochen bringt. Oder wenn die Fußballspieler der Frankfurter ­Eintracht nach 42 Jahren erneut einen internationalen Titel in den Händen halten.

QD-OLED – Das wichtigste Thema des Jahres

Es sind diese einzigartigen Momente, die aus Unterhaltungselektronik mehr machen als Zahlen einer Ausstattungstabelle. Auf den folgenden Seiten erwarten Sie auch in dieser Ausgabe zahlreiche neue Fernseher und Projektoren, die es allesamt verdient hätten, sich erfolgreich am Markt zu etablieren. Mit QD-OLED besprechen wir zudem das womöglich wichtigste technologische Thema des Jahres.

Wie gut QD-OLED wirklich ist? Das werden wir Ihnen zu einem späteren Zeitpunkt verraten, wenn wir die neue Technologie ausführlich getestet und fair mit anderen Geräten verglichen haben. Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freude und das gilt auch für James Camerons Rückkehr auf den Planeten Pandora mit „Avatar: Der Weg des Wassers“. Grund genug für uns, noch einmal tief in die 3D-Wiedergabe einzutauchen, denn man kann ja nicht wissen: Die Trends von gestern sind womöglich die neuen Trends von morgen.

Das HDTV-Magazin Ausgabe 3/2022, ist ab sofort an den Kiosken und bei Amazon erhältlich. Die aktuelle Zeitschrift und ältere Ausgaben erhalten Sie auch online über www.heftkaufen.de. Wir freuen uns sehr über jeden neuen Abonnenten! Besuchen Sie auch unser Facebook-Profil.

Tests im HDTV Magazin 3/2022

Samsung GQ75QN800B : Mini-LEDs lassen 8K-LCD-Technik aufblühen

: Mini-LEDs lassen 8K-LCD-Technik aufblühen LG OLED77C27LA : selbstleuchtende OLED-Pixel mit dem evo-Vorteil

: selbstleuchtende OLED-Pixel mit dem evo-Vorteil Sony XR-65X90K : der LED-LCD-Einstieg in die Bravia-XR-Qualitätsliga

: der LED-LCD-Einstieg in die Bravia-XR-Qualitätsliga Metz Aurus 48 : kompakter und vielseitiger OLED-TV mit sattem Klang

: kompakter und vielseitiger OLED-TV mit sattem Klang Sony VPL-XW7000ES : verbesserte SXRD-Technik für brillantere Bilder

: verbesserte SXRD-Technik für brillantere Bilder Sony VPL-XW5000ES : 4K-SXRD-­Projektoren werden noch kompakter

: 4K-SXRD-­Projektoren werden noch kompakter BenQ X3000i: leuchtstarker DLP-Projektor für Gaming und Streaming

Weitere Themen im HDTV Magazin 3/2022

QD-OLED : Die neue Displaygeneration verspricht HDR-Bestleistung

: Die neue Displaygeneration verspricht HDR-Bestleistung Panasonic TVs 2022 : Optimale Kinobildqualität in 42 bis 77 Zoll

: Optimale Kinobildqualität in 42 bis 77 Zoll Einstieg leicht gemacht: praktische Tipps für LG OLED-TVs

4K-Upscaling von LG, Panasonic, Philips, Samsung und Sony im Vergleich

von LG, Panasonic, Philips, Samsung und Sony im Vergleich VRR-Gaming : Die Vor- und Nachteile der neuen HDMI-2.1-Möglichkeiten

: Die Vor- und Nachteile der neuen HDMI-2.1-Möglichkeiten 3D-Revival : BenQ ermöglicht greifbare Kinobilder auf der Leinwand

: BenQ ermöglicht greifbare Kinobilder auf der Leinwand Samsung Freestyle : LED-Beamer schafft neue Unterhaltungsmöglichkeiten

: LED-Beamer schafft neue Unterhaltungsmöglichkeiten HDR-Farben zum Staunen: UHD-Blu-ray-Filmtipps für QD-OLED-Fernseher

für QD-OLED-Fernseher Beste Filmunterhaltung: Actionreiche und emotionale Abenteuer auf Blu-ray

Bildquelle: 001_HD202203_750px HDTV 03 2022 OLED-TVs: © Auerbach Verlag

HD 03 2022 HDTV 03 2022 OLED-TVs: © SidorArt - Fotolia.com, Auerbach Verlag