HDTV Magazin 4/2022: OLED, QD-OLED, QLED – TV-Technik am Limit

Wenn ein neuer TV her soll, stellt sich schnell die Frage: Welche Technik ist die beste? OLED, QD-OLED oder doch QLED? Es ist ein Kampf unter Titanen. Doch wer wird ihn gewinnen? Das neue HDTV Magazin gibt Antworten.

Man kann gewissermaßen die Uhr danach stellen: Aller 10 Jahre findet im TV-Segment eine Transformation statt, bei der sich etablierte Technologien gegen neue behaupten müssen. Als wir mit dem HDTV Magazin starteten, leisteten sich LCD- und Plasma-TV-Hersteller einen Wettstreit darum, wer die Bildröhrentechnik im digitalen Zeitalter beerbt. Knapp 10 Jahre später ging die LCD-Technologie als Sieger hervor, musste sich allerdings einem neuen Herausforderer stellen, der die Karten neu mischte: OLED.

2022 markiert den endgültigen Wendepunkt, denn als weltweit führender TV-Hersteller setzt nun auch Samsung auf die selbstleuchtenden OLED-Pixel. Mit QD-OLED ist eine neue Technologie erhältlich, die der bewährten OLED-Technik in einigen Punkten deutlich voraus ist und in manchen Details noch nicht ganz an die bekannten Leistungen anknüpfen kann. Da nicht nur Samsung, sondern auch Sony auf die QD-OLED-Technik setzt, konnten wir anhand des letztjährigen A90J und des diesjährigen A95K einen umfangreichen ­Technologievergleich der beiden OLED-­Generationen durchführen.

Auf Rekordjagd

Der größte Nachteil der noch jungen QD-OLED-Technik ist die Verfügbarkeit: Die Stückzahlen sind begrenzt und die ersten Fernseher erscheinen lediglich in 55 und 65 Zoll. Die etablierte OLED-Technologie kann hingegen ihre ganze Produktionsstärke ausspielen: Mittlerweile sind OLED-TV-Modelle von LG in 42 bis 88 Zoll erhältlich, eine 97-Zoll-Bildschirmdiagonale wird in den nächsten Monaten folgen und die Preis-Leistung war noch nie besser. Zudem streben Hersteller wie Panasonic ständig neue Leistungsrekorde an und verknüpfen die einzigartige Bilddarstellung der selbstleuchtenden Pixel mit außergewöhnlichen Lautsprecherkonzepten.

OLED hat sich nicht nur bei allen Premium-TV-Marken durchgesetzt, sondern ist auch ein wirtschaftlicher Hoffnungsträger, nicht zuletzt in Südkorea, in dem die Display-Hersteller ­Samsung Display und LG.Display beheimatet sind. Die LCD-Panel-Produktion verlagert sich hingegen fast vollständig nach China und ­Taiwan und Hersteller wie TCL übernehmen dabei eine globale Führungsrolle.

Dank der effizienten Mini-LED-Beleuchtung erlebt die LCD-Technik einen zweiten Frühling: Mini-LEDs und Quantum Dots sind keine Frage des Geldbeutels mehr, sondern kommen in immer günstigeren LCD-Flachbildfernsehern und -PC-Monitoren zum Einsatz.

Obwohl es zahlreiche Anbieter von LED-LCD-TVs gibt, schlummern in den meisten Geräten LCD-­Panels von AUO und TCL. Weshalb also nicht gleich direkt zu einem günstigen QLED-LCD mit Mini-LED-Backlight und Quantum Dots von TCL greifen?

