HDTV Magazin 4/2023: Samsungs neue OLED-Offensive

Lange Zeit galt die LCD-Technik als unumstrittenes Aushängeschild für neue Samsung-Fernseher. Ob LED-TV, SUHD-TV oder QLED-TV: Stets war die LCD-Technik der wichtigste Baustein, um Samsung-Fernseher vom HD- ins UHD-Zeitalter und schließlich in die HDR- und 8K-Ära zu überführen.

Als 2022 Meldungen die Runde machten, Samsung Display wolle die eigene Produktion von LCD-Panels vollständig einstellen, war der Aufschrei zunächst groß, schließlich war Samsung Display 2020 noch der wichtigste Hersteller von LCD-Panels weltweit. Aufgrund der strategischen Neuausrichtung war allerdings klar: Samsung Electronics würde sich fortan neue Partner suchen müssen, um weiterhin QLED-LCD-Fernseher produzieren zu können.

2023 ist diese Transformation abgeschlossen: Glaubt man den Zahlen von The Elec, füllt die TCL-Produktionstochter CSOT nun vollständig die Lücke, die Samsung Display hinterlässt. QLED- und Neo-QLED-Fernseher von Samsung kommen deshalb nicht länger mit LCD-Panels von Samsung-Display auf den Markt, sondern die Panels werden zum Großteil von CSOT bereitgestellt.

Samsung Display zeichnet dagegen für sämtliche QD-OLED-Produkte verantwortlich und schreibt mit der neusten QD-OLED-Panelgeneration einmal mehr Geschichte: Zu welcher Höchstleistung Samsungs eigene Technologieschmiede imstande ist, lässt sich mit dem QD-OLED-TV S95C bewundern.

Samsung weitet das Angebot an OLED-Fernsehern schrittweise aus und wird mit dem 83S90C sogar erstmals auf die OLED-Technik von LG Display zurückgreifen. 2024 dürften noch weitaus mehr OLED-TV-Serien von Samsung auf den Markt kommen, während sich das Angebot an QLED-LCD-Fernsehern reduzierten dürfte.

Dabei ist Samsung in guter Gesellschaft, denn der Landesnachbar LG hat den OLED-Trend bereits vor mehr als 10 Jahren für sich entdeckt und auch bei LG Display steht OLED unangefochten an Position eins. Der LC-Technologieanbieter Merck gab zudem unlängst zu Protokoll, dass von den Display-Herstellern keine Investitionen mehr getätigt werden, um die Flüssigkristall-Technologie weiterzuentwickeln: Sämtliches Budget fließt stattdessen in die OLED- und (Micro)-LED-Technologien.

Doch wo bleibt Micro-LED? Die Zukunftstechnologie wurde von Samsung bereits 2018 als LCD- und OLED-Nachfolger ins Gespräch gebracht, doch nach wie vor gibt es keine Micro-LED-Fernseher zu gängigen TV-Preisen zu kaufen. Die letzten 5 Jahre haben damit vor allem eines gezeigt: Der OLED-Technologie gehört die Gegenwart und die nahe Zukunft, die LCD-Technik stellt immer mehr die Vergangenheit dar und Micro-LED bleibt eine diffuse ungewisse Zukunftsvision. Auch Apple bestätige, dass die eigene Micro-LED-Display-Herstellung an immer neue Grenzen stößt und die Markteinführung weniger komplexer Micro-LED-Displays frühestens 2026 zu erwarten ist. Statt Micro-LED steht deshalb OLED bei neuen Apple-Produkten im Fokus.

Doch was bedeutet diese gewaltige geschichtsträchtige Transformation der Display-Herstellung für Konsumenten? Muss man nun zwangsweise zu einem OLED-Fernseher greifen? Die gute Nachricht: Es wird weiterhin Forschung und Entwicklung aufseiten der LED-Beleuchtung und der Farbfilter (z. B. Quantum Dot) betrieben und mit mehr Mini-LED-Dimming-Zonen verbessert sich zugleich die Bildqualität von LCD-Fernsehern. Auch hier lohnt sich der Blick auf aktuelle Apple-Geräte: Der Großteil professioneller Apple-Displays wird weiterhin von der IPS-LCD-Technik angetrieben, die dank Mini-LED-Backlight und Quantum-Dot-Farben eine echte HDR-Anzeigequalität erreichen. Für die nahe Zukunft (2024/25) plant Apple allerdings die Umstellung auf OLED-Displays.

Ob Sie sich für ein neues OLED- oder QLED-LC-Display entscheiden sollten, bleibt weiterhin Ihnen überlassen und wir werden in unseren TV- und Monitortests weiterhin beide Displaytechnologien ausführlich besprechen – ­Konkurrenz belebt schließlich das Geschäft.

Doch nicht nur der Blick auf aktuelle Displaytechnologien lohnt sich, sondern wir schwelgen auch ein wenig in Nostalgie: Sonys Abschiedsgeschenk der Trinitron-CRT-Ära war derart außergewöhnlich, dass wir dem Qualia 015 einen eigenen Beitrag widmen.

Voller Hingabe ist auch Regisseur Christopher Nolan, der mit einer scheinbar veralteten ­analogen Filmproduktion die Grenzbereiche der aktuellen Kinotechnik auslotet. Seine Vision des Films „Oppenheimer“ lässt sich nur in wenigen IMAX-Kinosälen weltweit in voller Pracht bestaunen. Ein Grund für uns, hinter das Geheimnis von IMAX zu blicken.

Das HDTV-Magazin Ausgabe 4/2023 ist ab sofort an den Kiosken und bei Amazon erhältlich.

Tests im HDTV Magazin 4/2023

Samsung GQ65S95C: die leuchtstärkste Quantum-Dot-OLED-Technik im superflachen Infinity-Design

die leuchtstärkste Quantum-Dot-OLED-Technik im superflachen Infinity-Design Sony XR-75X95L: brillante Mini-LED-Technik und Quantum-Dot-Farben in beeindruckender Größe

brillante Mini-LED-Technik und Quantum-Dot-Farben in beeindruckender Größe LG 48LX1Q9LA: OLED-Qualität mit modernsten HDMI-2.1-Features im außergewöhnlichen Design

OLED-Qualität mit modernsten HDMI-2.1-Features im außergewöhnlichen Design Philips 48OLED808: Ambilight-OLED mit neuen Gaming-Features und leistungsstarker Smart-TV-Technik

Ambilight-OLED mit neuen Gaming-Features und leistungsstarker Smart-TV-Technik LG Ultragear 45GR95QE: gebogener 21:9-OLED mit superscharfen Bewegtbildern in 240-Hz-Qualität

gebogener 21:9-OLED mit superscharfen Bewegtbildern in 240-Hz-Qualität Acer Predator X32 FP: leistungsstarkes 4K-LC-Display mit Mini-LED-Backlight, Local Dimming und Quantum Dots

leistungsstarkes 4K-LC-Display mit Mini-LED-Backlight, Local Dimming und Quantum Dots BenQ W4000i: DLP-Heimkinobeamer mit effizienter LED-Technik und smarten Streaming-Möglichkeiten

Weitere Themen im HDTV Magazin 4/2023

Von SUHD über 8K-QLED bis zu QD-OLED: Samsungs achtjährige ­Quantum-Dot-Reise

Fernseher für jeden Einsatzzweck: Panasonics neue 2023er-TV-Modelle vorgestellt

Sony Qualia 015: das außergewöhnliche Technikstatement zum Ende der Trinitron-Ära

Fernseher im Technikvergleich: Das ­haben die neuen TV-Modelle den ­Vorjahresgeräten voraus

Das ­haben die neuen TV-Modelle den ­Vorjahresgeräten voraus IMAX-Qualität genießen: Christopher Nolan zelebriert mit „Oppenheimer“ das ­XXL-Kinoerlebnis

Action und Spannung garantiert: „The Last of Us“, „Shazam 2“, Creed III“

Exklusiv auf Playstation 5: „Final Fantasy XVI“ soll die berühmte Rollenspielreihe wiederbeleben