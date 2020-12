HDTV Magazin 6/2020 – High-End-TV und Heißer Spielewinter

Anzeige

Das letzte HDTV Magazin des Jahres gibt einen Überblick über die Top-TVs des Jahres und vergleicht die neuen Konsolen Xbox Series X und Playstation 5 im ersten Praxistest miteinander.

Der Jahreswechsel könnte für Gamer nicht schöner ausfallen: Microsoft und Sony liefern die neuen Konsolen Xbox Series X/S und PS5 aus und sorgen damit ganz nebenbei für eine Zeitenwende im Wohnzimmer: Ab sofort ist moderne HDMI-2.1-Technik der neue Standard. Für TV-Hersteller ergeben sich dadurch zahlreiche Möglichkeiten, brandneue HDMI-Features wie eine 4K-120-Hz-Darstellung oder VRR zu bewerben. Zugleich decken die Next-Gen-Konsolen Schwachstellen in aktuellen AV-Ketten auf: Nicht jede AV-Technik mit HDMI 2.1 ist in der Lage, mit den XXL-Daten fehlerfrei umzugehen.

Auch aufseiten der Tonwiedergabe müssen neue Hürden gemeistert werden, wenn 4K-Bild und Surround-Ton im Einklang spielen sollen. Bemerkenswert ist die Preis-Leistung der beiden Next-Gen-Konsolen: Enorme Leistung und Geschwindigkeit, flüsterleises Betriebsgeräusch, UHD-Blu-ray-Laufwerk sowie zahlreiche exklusive Features lassen die PS5 und Xbox Series X/S als deutlich besseren Deal erscheinen als die sieben Jahre alten Vorgängerkonsolen. Welche Stärken und Schwächen wir im Test ausgemacht haben, erfahren Sie in unseren XXL-Artikeln.

Nicht nur im Gaming-Segment schreitet die Entwicklung voran, sondern auch der Streaming-Bereich blüht immer mehr auf: Viele Kinostars erblicken Sie immer seltener in Filmen, die im Lichtspielhaus über die Leinwand flimmern, sondern in Serien, die über Amazon Video, Disney+, Netflix, Apple TV+ oder Sky vertrieben werden. So undurchsichtig die Angebotsvielfalt, so einfach gestaltet sich häufig der Zugang: Egal ob mit PS5, Xbox Series X/S oder mit aktuellen Flachbildfernsehern: Wer neue Video-Hardware erwirbt, erhält meist auch den passenden Zugang zu aktuellen Streaming-Anbietern, und dies in 4K-HDR-Qualität – das nötige Kleingeld für ein Abo vorausgesetzt. Doch die rasante Expansion von Unterhaltungsmöglichkeiten hat auch ihre Schattenseiten: Mehr denn je ist es eine Zeitfrage, welchem Anbieter man die volle Aufmerksamkeit schenkt, und die anfänglich attraktiv erscheinenden Abopreise klettern stetig nach oben.

Wer sich für neue Hardware entscheidet, sollte deshalb mit Weitblick kalkulieren: Die beste AV-Technik kann ihr ganzes Potenzial nur ausspielen, wenn sich auch die Qualität der Signalzuspielung verbessert, und Inhalte in 4K-HDR sind nicht selten mit einem Premium-Preisaufschlag versehen. Um den Einstieg zu erleichtern, werden klassische Vermarktungsmodelle auf den Kopf gestellt: Einige Streaming-Anbieter setzen auf die kostenlose Verbreitung von einzelnen Folgen einer neuen Serienstaffel. Games-Hersteller wie Microsoft etablieren neue Abo-Dienste wie Gamepass, um den kostengünstigen Zugang zu Inhalten zu vereinfachen. Klassische physische Medien werden dagegen immer stärker auf Sammler zugeschnitten: Limitierte Sondereditionen, massive Steelbooks und liebevoll gestaltete Pappschuber machen aus einem digitalen Unterhaltungsmedium zugleich ein Kunstwerk in der echten Welt. Und wer Inhalte nicht nur selbst konsumieren, sondern auch einmal verschenken möchte, der dürfte sich glücklich schätzen, dass es sie noch immer gibt: Inhalte auf Disc und in prächtiger Verpackung.

Das HDTV Magazin Ausgabe 6/2020, ist ab sofort an den Kiosken und bei Amazon erhältlich. Die aktuelle Zeitschrift und ältere Ausgaben erhalten Sie auch online über www.heftkaufen.de. Wir freuen uns sehr über jeden neuen Abonnenten! Besuchen Sie auch unser Facebook-Profil.

Inhalt HDTV Magazin 6/2020

Westworld Staffel 3: Auch künstliches Leben findet immer einen Weg

Surround-Licht mit jedem Fernseher: Hue Play Gradient Lightstrip von Philips

Sky-Special: Empfangshardware und Serieninhalte auf einem Blick

Editor’s Choice Awards: Die besten Fernseher des Jahres ausgezeichnet

Der Blick in die Glaskugel: Welche TV-Technologien erwarten uns im neuen Jahr?

Tests im HDTV Magazin 6/2020

Philips 65OLED935: Premium-TV mit vierseitigem Ambilight und Dolby-Atmos-Klang

Xbox Series X: Microsoft trumpft mit leistungsstarker Xbox und Gamepass auf

Playstation 5: Sony punktet mit grandioser Exklusivsoftware und Dualsense-Controller

Samsung 55Q84T: Oberklasse-TV-Features zum Mittelklassepreis

Panasonic TX-49HXW944: Effizienter LED-LCD mit Rundum-sorglos-HDR

Monitor Audio Bronze: -Opulentes Heimkinoset, nicht nur für Sparfüchse

HDTV Magazin online lesen

Das HDTV Magazin ist auf vielen Online-Plattformen verfügbar, hier eine Übersicht:

• Bäume pflanzen im Umwelt-Abo oder E-Paper als Einzelheft/Abo bei United Kiosk

• E-Paper-Flatrate mit vielen weiteren Zeitschriften bei Readly

• Werbefinanziert und (auf Wunsch) kostenlos bei Read-it

• E-Paper als Einzelheft oder im Abo bei iKiosk

• E-Paper als Einzelheft oder im Abo bei Onlinekiosk