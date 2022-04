SATELLIT 2/2022 am Kiosk – Flüchtlingshilfe für die Ukraine

Anzeige

Wie kann man den Flüchtlingen aus der Ukraine helfen? Neben dem Lebensnotwendigen sind auch Informationen wichtig. Die neue SATELLIT zeigt daher auf, wie ukrainische TV-Sender hierzulande empfangen werden können. Außerdem im Heft: Sat-Empfang für unter 35 Euro.

Leider ist es in diesen Tagen nicht einfach, sich komplett auf Empfangstechnik zu konzentrieren. Gleich mehrere Faktoren sorgen dafür, dass Menschen ängstlicher sind als es noch vor zwei Jahren der Fall war. Nachdem wir mittlerweile versuchen, mit dem Corona-Virus zu leben, versetzt ein selbstgerechter Herrscher aus Russland hilflose Menschen in Europa in Angst und Schrecken.

SATELLIT online lesen Bäume pflanzen im Umwelt-Abo oder E-Paper als Einzelheft bei United Kiosk

E-Paper-Flatrate mit vielen weiteren Zeitschriften bei Readly

Werbefinanziert und (auf Wunsch) kostenlos bei Read-it

E-Paper bei iKiosk

E-Paper bei Onlinekiosk

Der Ukraine-Krieg geht auch an unserer Redaktion nicht spurlos vorbei, und auch, wenn wir privat bereits aktiv die Flüchtenden unterstützen, gibt es auch eine Möglichkeit die Hilfe an Sie, liebe Leserinnen und Leser, weiterzugeben. Gewiss sind auch in Ihrer Nähe Flüchtlinge aus der Ukraine untergebracht. Natürlich benötigen diese an erster Stelle eine sichere Unterkunft, Kleidung und Essen. Doch auch die Informationsmöglichkeit ist den Menschen sehr wichtig, schließlich hängen diese an ihrer Heimat und möchten in ihrer Landessprache informiert werden.

Sat-Empfang bietet einmal mehr alles, was dafür benötigt wird. Wir zeigen, welche Positionen wichtig sind und was benötigt wird, um diese zu empfangen. Gewiss hat der eine oder andere Satellit-Leser noch die nötige Sat-Antenne und den Receiver herumliegen, um diese den Flüchtlingen zu spenden oder gar so vorzubereiten, dass diese ihre Heimatprogramme unkompliziert empfangen können.

Die SATELLIT Ausgabe 2/2022, ist ab sofort an den Kiosken, bei Amazon und als E-Paper erhältlich. Die aktuelle Zeitschrift und ältere Ausgaben erhalten Sie auch online über www.heftkaufen.de.

Test-Highlights der SATELLIT 2/2022

Fernsehen zum Mitnehmen: HD+ ToGo im Test

im Test Android-Satbox für Feedhunter: GT Combo im Check

im Check Einer Box zwei Gesichter: Qviart Dual getestet

getestet Günstig und gut? Die Telestar Zappingbox

Dauerbrenner im Miniformat: Vu+ Zero 4K im Test

im Test Preisbrecher: Anadol HD 888 auf dem Prüfstand

auf dem Prüfstand Vom Satellit direkt ins Radio: Axing UKW-Kopfstelle

Kompakt und leistungsfähig: Polytron-Multischalter

Campinganlage von Selfsat : Das kann die Caravan Plus

: Das kann die Drehanlage ohne Stress: Selfsat Dish 85

Unicable LNBs im Detail

im Detail Neue Grundig LNB-Serie stellt sich Expertentes

Weitere spannende Themen der SATELLIT 2/2022

Richtig informiert in schwierigen Zeiten

Hilfe: So installieren Sie eine Sat-Anlage für Ukrainer

Receiver richtig anschließen

Antenneneinstellung am Receiver leicht gemacht

leicht gemacht Receiversteuerung per Computer: Webinterface erklärt