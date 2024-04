SATELLIT 2/2024: Wechsel von TV-Kabel auf Satellit

Die neue SATELLIT ist ab sofort am Kiosk und digital erhältlich. Wir schauen auf die aktuellen Digitalreceiver, die den Umstieg von Kabel auf Satellit erleichtern.

Während die Empfangswege Satellit, Terrestrik und IPTV sich stets selbst um ihre Nutzer kümmern mussten und somit Attraktivität zählt, hatte es der Kabelempfang bisher leicht. Über das so genannte Nebenkostenprivileg hatten Vermieter mit den Kabelnetzprovider gemeinsame Sache getrieben und die Gebühren direkt über die Mietnebenkosten abgerechnet.

Die guten Nutzerzahlen von Kabel-TV in Deutschland waren also keinesfalls Zufall. Mit einer Gesetzesänderung ist dieser Sonderstatus aber ab 1. Juli ad acta gelegt. Jeder Mieter kann nun selbst über seinen Empfangsweg bestimmen. IPTV und auch Satellit könnten als Gewinner aus diesem Rennen hervorgehen. Wir zeigen Ihnen in dieser Ausgabe, wie einfach der Wechsel zum Satellitenempfang ist und stellen mit kompakten Sat-Anlagen auch gleich die nötige Technik in unserem Testteil dafür vor.

Doch auch all jene, die schon länger auf Sat-Empfang setzen, werden im Frühjahrsheft bedient. So zeigt die Redaktion unter anderem, welche Möglichkeiten bestehen, eine in die Jahre gekommene Multifeed-Antenne wieder aufzufrischen und über die Unicable-Speisung moderne Endgeräte optimal zu versorgen. Auch drei Receiver befinden sich im Test, ebenso wie ein Fernseher der sich für Garten oder Terrasse dank der kompakten Bauform ohne Verzicht auf Empfangstechnik eignet.

Die SATELLIT Ausgabe 1/2024, ist ab sofort an den Kiosken, bei Amazon und als E-Paper erhältlich. Die aktuelle Zeitschrift und ältere Ausgaben erhalten Sie auch online über www.heftkaufen.de.

Themen der SATELLIT 2/2024

So leer sind die Satelliten wirklich

Freie Sat-Kanalvielfalt vorgestellt

Aufbau einer Sat-Anlage in wenigen Schritten erklärt

Multifeed mit der Wavefrontier-Antenne

Multischalter für große Multifeed-Anlagen vorbereiten

Aufnahme oder Mediathek – Vor- und Nachteile

Deutsche Welle setzt auf künstliche Intelligenz

Neue TCL Smart TVs vorgestellt

Lineares UHD in Deutschland weiterhin Mangelware

Polytron-Lösung ermöglicht Erhaltung von Bestandsanlagen

Eutelsat 36D erfolgreich gestartet

Neue IPTV-Box von Sky soll deutschen Markt erobern

Satellitenstarts 2024 im Detail

Neues Programmpaket für Osteuropa auf Hotbird

Auf Satellit umrüsten – keine Kabel-Zwangsgebühren ab Juli

Tests in der SATELLIT 2/2024