TESTJOURNAL 2/2022 – Gut vorbereitet im neuen Jahr

Neues Jahr, neue Pläne: Damit auch im neuen Jahr alles in Küche, Garten, Heimwerker-Keller oder Hobbyraum gelingt, haben wir mehr als 160 Testgeräte unter die Lupe genommen. Mit dabei: Akkuschrauber, Saugwischer, Popcornmaker, Aktenvernichter, Stichsägen und Nähmaschinen.

Wenn man den Meteorologen glauben darf, wird es noch ein sehr kalter Winter in Deutschland. Wenn man den Virologen und Epidemiologen glauben darf, haben wir die Pandemie in den nächsten Monaten in Deutschland noch nicht ganz überstanden. Da wir in unseren Testlabors auch nicht mit hellseherischen Fähigkeiten ausgestattet in die nahe Zukunft blicken können, haben wir uns in Ihrem Sinne auf alle Fälle mal eingestellt.

Los geht’s mit den Geräten, die zu den Festtagen den Geist aufgegeben haben. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, neu zu kaufen: Neun Weihnachtsbeleuchtungen, drei Geflügelscheren, drei Flammbierer, elf Raclette-Grills, drei Elektro-Fondues, sechs Zuckerwatte-Maschinen sowie neun Popcornmaker. Mit einer Design Espresso-Maschine könnten Sie selbst zum Barista werden lassen. Für besonderen Duft zum neuen Jahr bietet sich zudem eine Auswahl von sechs Aroma-Diffusoren an.

Für Ihre Küche gibt es Vergleichstests von zwölf Multireiben und 14 Gewürzmühlen. Für die Sauberkeit sind Tests von elf Bodenwischern und sieben Saugwischern in dieser Ausgabe zu finden. Im neuen Jahr ist traditionell der Aktenvernichter zum Aufräumen unerlässlich im Home-Office. Wir haben sechs Modelle für Sie gegeneinander antreten lassen. Ein neuer Bürostuhl für das Arbeiten daheim könnte für Sie ebenfalls von Interesse sein.

Der Heimwerker-Bereich kommt in der dunklen Jahreszeit ebenfalls nicht zu kurz: Fünf Akkuschrauber, vier Kompressoren, vier Schwingschleifmaschinen, drei Stichsägen und drei Nähmaschinen stellen sich in Vergleichstests den kritischen Augen unseres Testteams. Dem kalten Winter trotzen wir mit Tests von drei Elektrokaminen, einem Wärmecape, einer Wärmedecke sowie zehn Heizlüftern. Für eine wohlige Atmosphäre zur Nacht haben wir insgesamt acht Matratzen und drei Lattenroste im Test.

Tests im TESTJOURNAL 2/2022: