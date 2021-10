TESTJOURNAL 6/2021 – Der Sommer ist noch nicht vorbei

Anzeige

Hygiene wird in diesen Zeiten groß geschrieben. Nicht verwunderlich also, dass wir einer Vielzahl neuer Produkte für Bodenreinigung in diesem Jahr gegenüberstehen und diese fleißig testen.

Acht 17 Akkusauger, 15 kabelgebundene Bodenstaubsauger, acht Saugroboter, sieben Handstaubsauger und sechs Dampfbodenreiniger werden sich in dieser Ausgabe unseren prüfenden Blicken unterziehen müssen.

Aber es geht auch wieder nach draußen. Für Freizeit und Sport testen wir fünf Fitnesstracker. Für die Ruhephase danach unterziehen sich zwei Matratzen, Matratzenbezüge, eine Klimaanlage einem Test. Das Thema Haarpflege übernehmen in dieser Ausgabe die Vergleichstest von insgesamt neun Haartrocknern, acht Haarglättern und sechs Lockenstäben.

Im Küchenbereich gibt es neben einer Siebträgermaschine Tests von zehn Michaufschäumern, elf Wiegemessern, sechs Multizerkleinerern, fünf Standmixern, vier Joghurtmakern, neun Vakuumierern und vier Sous-Vide-Garern zu bestaunen. Weil das Sommer-Feeling nie zu Ende gehen soll, schauen wir auch stolze 16 Elektrogrills in dieser Ausgabe genauer an, damit Sie sich auch in den nächsten Monaten, unabhängig vom Wetter, weiterhin saftigen Genuss auf den Tisch daheim zaubern können.

In dieser Ausgabe gibt es aber noch mehr für Ihren Genuss daheim: Insgesamt 10 Rezept-Bücher stehen in den nächsten Monaten zur Verlosung an. 100 Jahre der Marke Original Kaiser feiert mit „Kuchen für ganz besondere Geburtstage“ mit uns allen das Jubiläum. Eine zusätzliche Rezeptreise bietet „Fusiontec – Das Kochbuch“ der Marke WMF. Was Sie tun müssen, um eines der Bücher zu gewinnen, erfahren Sie im Heft.

Tests im TESTJOURNAL 6/2021: