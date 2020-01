Sky-Serienstart von „Avenue 5“ mit Hugh Laurie als Raumschiff-Kapitän

Einmal um den Saturn und zurück – Mit Kapitän Ryan Clarke (Hugh Laurie) ein Spazierflug! Doch ein technischer Fehler ist nur der Anfang des Chaos auf dem luxuriösen Touristen-Raumschiff. Die neue Koproduktion von HBO und Sky ist im Januar in der Originalfassung zu sehen.

Der Schauplatz der achtteiligen Comedy-Serie ist nur ein paar Lichtjahre entfernt an Bord eines Touristenraumschiffes auf dem Weg zum Saturn. Der als „Doctor House“ bekannte Hugh Laurie schlüpft in seine neue Rolle als Kapitän Ryan Clarke. Doch auch im Tourismus der Zukunft läuft nicht immer alles glatt.

Kurz nach dem Start der Avenue 5 ereignet sich ein technischer Fehler im luxuriösen Touristenraumschiff, der unerwartete Auswirkungen auf den Verlauf der Reise hat. Ryan sowie sein Team haben alle Hände voll zu tun, die aufgebrachten Passagiere zu beruhigen. Doch es kommt noch schlimmer, denn plötzlich scheint in diesem Raumschiff nichts und niemand echt zu sein.

„Avenue 5“ steht in der Nacht vom 19. auf den 20 Januar 2020 in der Originalfassung auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf zur Verfügung mit jeweils einer Episode wöchentlich. Die Ausstrahlung der synchronisierten Fassung erfolgt voraussichtlich im Frühjahr auf Sky Atlantic HD.

Dieser Trailer gibt einen kleinen Einblick in das Weltall-Spektakel: