BLU-RAY MAGAZIN 3/2021 – 100. Ausgabe!

Ganze 100 Ausgaben … hätte ich mit meiner Zeit etwas besseres anfangen können? Ich glaube nicht! Filme und Serien zu entdecken ist auch nach rund 13 Jahren BLU-RAY MAGAZIN eine spannende Sache. Von BLU-RAY MAGAZIN Chefredakteur Falko Theuner

Und auch wenn die 100 Heftabgaben sicherlich meine Lebenserwartungen um zwei bis drei Jahrzehnte nach unten geschraubt haben, war es doch immer wieder eine Freude, danach – zur Überraschung aller Beteiligten – ein vollständiges Heft in der Hand zu halten. Meistens realisiert man ja erst hinterher, was man da überhaupt alles verzapft hat, im positiven wie im negativen Sinne. Natürlich ist es hauptsächlich den vielen Kollegen zu verdanken, die im Laufe der Jahre bei der Realisierung einer jeden Ausgabe kräftig mitgeholfen und diese überhaupt erst ermöglicht haben.

Daher möchte ich an dieser Stelle Danke sagen, an die großartigen Autoren, die superkreativen Grafiker, das unermüdliche Mediateam, dem supernetten Vertrieb und allen anderen, die am BLU-RAY MAGAZIN werkeln, was das Zeug hält, und die es immer noch genauso lieben wie am ersten Tag, als es aus der medialen Wiege gehoben wurde. Hupsi! War das jetzt zu pathetisch? Musste mir gerade selbst ein kleines Tränchen aus dem Augenwinkel wischen. Bevor ich allerdings mit dem Pathos aufhöre, will ich mich auch noch bei Ihnen, liebe Leser, bedanken – besonders bei denen, die uns bereits seit oben genannter „Geburt“ begleiten, an die wir uns ab Seite 12 gemeinsam schwelgerisch erinnern wollen. Schnüff! Die nächste Träne. Ein Hoch auf die treuen Leser!

Dass so ein Jubiläum neben der ganzen Vergangenheitsbewältigung aber auch eine gute Gelegenheit ist, um haufenweise filmischer Geheimtipps aus der Kiste zu kramen, die entweder zum ersten Mal oder als restaurierte Neuauflage herauskommen, das zeigen wir Ihnen auf den Seiten 20 bis 126 mit einer bunten Vielfalt an Vertretern unterschiedlichster Genres. Und auch wenn im Kino derzeit immer noch relativ tote Hose herrscht, so konnten wir von „Conjuring 3“-Regisseur Michael Chaves zumindest schon einmal in Erfahrung bringen, was er so von der „Satanic Panic“ der 1980er Jahre hält und haben diesem faszinierenden Thema sogleich auch noch die „Kleine Horrorschule“ gewidmet, ergänzt durch aktuelle Filme dieser Art.

Was eine UHD-Restaurierung für einen Skandalfilm wie „Basic Instinct“ bedeutet, der ja unter anderem wegen einer schlüpferlosen Szene berüchtigte Bekanntheit erlangte, verraten wir in einem Spezial zum Film ab Seite 100. Apropos 100 – so viele Kerzen werden nicht nur in dem „100 Candles Game“ auf Seite 96 ausgeblasen, sondern auch auf unserer imaginären Geburtstagstorte. Und bevor Patrick Stewart auf Seite 23 „The Last Note“ des Jubiläumsständchens anstimmt und „Eine Meerjungfrau in Paris“ die Herzen ihrer Zuhörer bersten lässt, wünsche Ich Ihnen wie immer eine vergnügliche Lektüre, hebe das Glas und proste auf die nächsten 100 Ausgaben.

