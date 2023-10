Jetzt alle „Star Trek“-Kinofilme mit Picard auf UHD-Blu-ray

Anzeige

Der „Star Trek“-Day ist zwar schon vorbei, aber Paramount spendiert jetzt nochmal neue Blu-rays sowie UHD-Blu-rays für „Star Trek“-Fans.

Paramount Home Entertainment bringt heute, am 5. Otkober, für „Star Trek“-Fans zwei interessante Blu-ray-Veröffentlichungen heraus. So erwarten die junge Crew aus „Star Trek Prodigy – Staffel 1“ viele galaktische Abenteuer in insgesamt zehn Episoden. Die Serie, die für groß und klein, also für die ganze Familie gedacht ist, erscheint heute erstmals auf Blu-ray-Disc und bietet auf der Scheibe bisher nie zuvor veröffentlichtes Bonusmaterial, um einen tieferen Blick in die bunt zusammengewürfelte Heldentruppe zu geben.

Alle vier „Star Trek“-Kinofilme mit Picard jetzt auf UHD-Blu-ray

©Paramount ©Paramount

Die „Star Trek“-Legenden Picard, Riker, Data, LaForge, Worf, Troi und Dr. Crusher erhalten ebenfalls von Paramount ein neues Gewand spendiert mit der „Star Trek: The Next Generation“-4-Movie Collection, die gleichfalls heute erstmals in 4K UHD als gebündelte Box erhältlich ist. Dazu gehören alle Kinofilme rund um die Enterprise D.

Die Reise beginnt also noch mit den Original-Crew-Mitgliedern der allerersten Stunde um Kirk, Scott und Chekov und erstreckt sich in „Star Trek VII: Treffen der Generationen“ über Raum und Zeit. Sie setzt sich in „Star Trek VIII: Der erste Kontakt“ fort mit einer furchterregenden Konfrontation mit den Borg. In „Star Trek IX: Der Aufstand“ ist die Crew Teil einer gefährlichen Verschwörung gegen einen friedlichen Planeten und in „Star Trek X: Nemesis“ kehrt ein altbekannter Feind von Picard zurück.