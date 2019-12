Neuer „Star Wars“ schon bei Amazon auf DVD und Blu-ray vorbestellbar

Der neue „Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers“ ist gerade erst im Kino gestartet und kann bereits beim Onlineversender Amazon vorbestellt werden.

Noch nicht einmal eine Woche kämpfen Rey, Finn, Poe und Ben gegen die letzte Ordnung im neunten Teil der Star-Wars-Saga, da sammeln die Händler bereits die ersten Bestellungen für geplante Blu-rays, DVDs oder Streamingabrufe ein.

Mit einem vorläufigen Cover und einem vorhergesagten Erscheinungstermin am 31. Dezember 2020 bietet Amazon auch eine 3D-Version des Films an. Die Preise bewegen sich zwischen 13,99 Euro für den Stream via Prime Video und 28,99 Euro für die 3D-Box. Und obwohl noch Monate bis zur Veröffentlichung vergehen, sind bereits mehr als 70 Bewertungen für den neuen Star Wars in dem Shop nachzulesen.

Wer sich den Film bereits jetzt vorbestellt, muss aber spätere günstigere Preise nicht fürchten, denn Amazon bietet seine Vorbesteller-Preisgarantie an. Der Kunde zahlt auf jeden Fall den günstigsten Preis für das Produkt zwischen Bestellung und Erscheinungs- bzw. Erstauslieferungsdatum. Geht der Verleiher sogar mit höheren Preisen für den Film in den Handel, muss nur der Vorbesteller-Preis gezahlt werden.