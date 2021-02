„Peninsula“: Der Zombie-Hit jetzt im Heimkino

Anzeige

„Peninsula“ hat es 2020 in die Offizielle Auswahl der Filmfestspiele in Cannes geschafft. Jetzt erscheint der Zombie-Film in verschiedenen Editionen für das Heimkino.

Mit „Peninsula“ bringt Regisseur Yeon Sang-ho seine berühmte Zombie-Trilogie, die mit „Seoul Station“ und „Train to Busan“ begann, zu einem Ende. Der Blockbuster begleitet den jungen Soldaten Jung-seok, der vier Jahre nach der Zombie-Invasion in Südkorea ein verlockendes Angebot erhält. Für einen großen Haufen Geld soll er auf die unter Quarantäne gestellte Halbinsel zurückkehren. In Seoul soll er die Ladung eines LKW finden und sichern, während sich überall die Untoten tummeln. Zudem schaltet sich eine mysteriöse Miliz ein, die die gesamte Operation auf den Kopf zu stellen droht.

„Peninsula“ wurde trotz Corona-Krise im Jahr 2020 zum großen Erfolgshit. Nachdem der Vorgänger „Train to Busan“ gleichermaßen begeisterte Kritiker- wie auch Zuschauerstimmen einholen konnte (ein US-Remake ist bereits angekündigt), war die Vorfreude auf die Fortsetzung groß. Wer den Streifen vergangenes Jahr im Kino verpasst hat, der hat jetzt die Gelegenheit, die actionreiche Zombie-Hatz in den heimischen vier Wänden nachzuholen.

Sammlereditionen ab heute erhältlich

Als Video on Demand ist „Peninsula“ bereits seit dem 12. Februar verfügbar. Über Plattformen wie Prime Video, Google Play, Apple TV Plus oder den Sky Store kann der Film kostenpflichtig gestreamt werden. Zudem ist der Film ab heute als Limited Deluxe Edition auf Ultra HD Blu-ray im Digipack sowie als Blu-ray-Mediabook erhältlich. Die Limited Deluxe Edition mit vier Discs enthält neben „Peninsula“ als UHD Blu-ray auch die ersten beiden Filme der Trilogie sowie einen Aufnäher und sechs Kunstdrucke als Bonus. Das Mediabook kommt derweil mit einem 24-seitigen Booklet auf den Markt. Auf einer Bonusdisc ist zudem der Mysterythriller „Haunters“ enthalten.

Die normalen Softbox-Editionen von „Peninsula“ auf DVD, Blu-ray und UHD Blu-ray erscheinen dann am 26. Februar im Handel. Weitere Details zum Film und den einzelnen Editionen gibt es auf der Website von Splendid Film.

