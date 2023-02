„Star Trek: Strange New Worlds“ wird auf UHD-Blu-ray veröffentlicht

Anzeige

„Star Trek: Strange New Worlds“ wird in diesem Jahr auf UHD Blu-ray erscheinen, aber wie steht es um die deutsche Veröffentlichung?

Bei „Star Trek: Strange New Worlds“ handelt es sich um einen Ableger von „Star Trek Discovery“, dessen Handlung zeitlich vor dem Klassiker „Raumschiff Enterprise“ spielt. 2022 ging die Serie erstmals an den Start und ist auf der Streaming-Plattform Paramount+ zu sehen. In den Hauptrollen spielen unter anderem Anson Mount, Ethan Peck und Christina Chong. Seit Januar 2023 sind alle zehn Episoden der ersten Staffel auch in Deutschland über Paramount+ zum Streamen verfügbar.

„Star Trek: Strange New Worlds“ in den USA auf UHD Blu-ray

Wer die Sci-Fi-Serie in UHD-Qualität erleben möchte, bekommt im Frühjahr dazu die Gelegenheit. Dann wird Paramount die gesamte Auftakt-Staffel von „Star Trek: Strange New Worlds“ nämlich in einem 4K UHD Steelbook veröffentlichen. Ein Termin ist aktuell für den 16. Mai 2023 angesetzt. Vorerst handelt es sich dabei allerdings nur um einen US-amerikanischen Release. Konkrete Informationen zu einer möglichen deutschsprachigen Veröffentlichung liegen derzeit noch nicht vor. Das Portal Blu-ray.com listet die Edition allerdings als „Region free“. Wer der englischen Sprache mächtig ist, sollte die UHD-Blu-ray also auch auf deutschen Playern abspielen können, sofern die Angaben stimmen.

Bereits im März ist in den USA und in England (auch auf deutschen Playern abspielbar) außerdem eine Veröffentlichung der Serie auf DVD und Blu-ray sowie als Blu-ray Steelbook geplant. Wie die Seite Collector’s Junkies berichtete, soll Paramount 2023 auch an einer deutschen Veröffentlichung dieser Versionen arbeiten. Ob es die UHD-Variante dann wohl ebenfalls in den deutschen Handel schafft?

