ARD Text feiert seinen 40. Geburtstag

Der ARD Text wird 40! Am 1. Juni 1980 begann mit dem ARD/ ZDF – Videotext das Teletextzeitalter.

Mit dem ARD/ ZDF – Videotext stand damals lange vor dem Internet zum ersten Mal einem breiten Publikum ein souveränes Nachrichtenmedium im Rundfunk zur Verfügung. Kurze Nachrichtentexte auf den Seiten 100 bis 899 waren das Erfolgsrezept des ARD-Textes.

Den runden Geburtstag will der ARD Text mit Informationen zu 40 Jahren Zeit- und Mediengeschichte im Teletext feiern. Meldungen von 1980 im Originallayout sollen das Publikum laut Senderinformationen zurück in die bundesdeutsche Vergangenheit führen. Aktuelle Teletextkunst soll die spanische Künstlerin Raquel Meyers beisteuern. Die Geburtstagsseiten im ARD Text befinden sich auf den Seiten 601 ff. und 890 ff.

RBB-Intendantin Patricia Schlesinger gratuliert: „Seit vier Jahrzehnten bietet der ARD Text eine klare Navigation durch die Nachrichtenlage. Zum Jubiläum sende ich Geburtstagsgrüße aus dem rbb – von dem Ort, an dem alles begann: Hier im Lichthof, im Fernsehzentrum des damaligen Sender Freies Berlin, startete 1980 der Teletext. Bis heute ist er fest im Alltag vieler Menschen in Deutschland verankert – wir sind stolz darauf und freuen uns mit ihm.“

Der Teletext im 21. Jahrhundert

Der Teletext war zunächst eigentlich als Lückenfüller geplant. Ingenieure der BBC hatten ein Verfahren in den 1970er Jahren entwickelt, mit dem man Informationen in der sogenannten Austastlücke übertragen kann. Inzwischen ist der ARD Text auch in einer modernisierten Variante über HbbTV für Smartphones, im Internet und als App verfügbar.

Seit 2019 kann der Teletext auch über Smartspeaker vorgelesen werden. Der Service richtet sich an sehbehinderte Zuschauerinnen und Zuschauer. Gehörlose und Schwerhörige haben außerdem die Gelgenheit, über die Seite 150 gewissen Programmen Untertitel zuzuschalten.

Laut einer aktuellen Kantar-Studie der ARD soll der ARD Text das beliebteste deutsche Teletextangebot darstellen. Etwa ein Viertel des Fernsehpublikums, also rund 16 Millionen Menschen, zählt zu seinem Nutzerkreis..