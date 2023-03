Samsung-Aktion: Gratis Soundbar beim Kauf von TV-Modellen

Anzeige

Samsung macht beim Verkauf seiner neuen TV-Modelle ein besonderes Angebot. Es winken eine gratis Soundbar und eine Cashback-Prämie.

Erst kürzlich hatte Samsung eine Spezialaktion im Angebot. Jetzt startet das Unternehmen den Vorverkauf seiner neuen TV-Modelle und verbindet ihn mit einer Pre-Order Aktion. Heimkino-Fans, die ausgewählte 2023er TV-Geräte vorbestellen, erhalten eine Soundbar gratis dazu. Stattdessen können sich die Käufer auch für eine Premium-Soundbar entscheiden. In dem Fall erhalten sie bei Vorbestellung der neuen Samsung Audio-Geräte bis zu 150 Euro zurück.

Bei Vorbestellungen vom 14. März bis zum 16. April 2023 kommen Aktionsgeräte wie die Neo QLED TVs in 8K und 4K und Samsung OLED-Modelle im Bundle mit einer ausgewählten Soundbar der Q- oder S-Serie. Auch Lifestyle TVs wie The Frame sind Teil der Aktion.

Fans des satten Heimkino-Sounds kommen ebenfalls auf ihre Kosten: Bei Vorbestellung ausgewählter 2023er Premium-Soundbars der Q-Serie winken bis zu 150 Euro Cashback.

Gratis-Deal: Diese TV-Modelle sind Teil der Samsung-Aktion

Teil der Vorverkaufsaktion sind die „Top-Geräte“ des neuen Samsung TV-Line-ups. Dazu gehören unter anderem Neo QLED 8K und 4K Smart TVs der Modellreihen QN900C, QN800C sowie QN95C und QN94C in den Größen 43 bis 75 Zoll. Basierend auf Quantum Dot sollen die Samsung Premium-Modelle ein besonders gutes Bild bieten, 14-Bit-HDR für besondere Detailtiefe, einen Real Depth Enhancer für ein realitätsnahes Bild sowie KI-basiertes HDR-Remastering.

Auch der Samsung OLED verschiedener Modellreihen wie S95C, S90C und S94C in 55 bis 77 Zoll gibt es im Vorverkauf mit einer gratis Soundbar. Die Samsung OLED-Fernseher mit Quantum Dot werben mit einer hohen Helligkeit und präzisen Farbdarstellung.

Außerdem ist der neue The Frame in den Größen 32 bis 85 Zoll Teil der Vorverkaufsaktion. Seine entspiegelte Displayoberfläche und die Quantum Dot-Technologie sollen eine besondere Seherfahrung bei der Darstellung von Kunstwerken liefern.

Cashback beim Kauf von Premium-Soundbars

Für besseren Heimkino-Sound bietet Samsung auch die Premium-Soundbars Q995GC und Q935GC mit einem Angebot im Vorverkauf an. Kunden erhalten bei Vorbestellung bis zu 150 Euro zurück. Die Soundbars des 2023er Line-ups bieten New Q-Symphony. Sie integrieren also den Sound der Samsung TVs. Das Flaggschiff-Modell Q995GC kommt zudem erstmals inklusive IoT Hub, wodurch die Soundbar sich ins smarte Zuhause einbinden lässt.

So funktioniert die TV Soundbar Aktion von Samsung

Wer eines der 2023er TV-Modelle im Bundle mit einer ausgewählten Soundbar oder einen Cashback beim Kauf einer Premium-Soundbar ergattern möchte, kann im Aktionszeitraum im Samsung Onlineshop oder bei allen teilnehmenden Händlern vorbestellen. Für den Erhalt der Soundbar-Zugabe oder des Cashbacks muss das erworbene Aktionsgerät vom 14. März bis zum 15. Mai 2023 auf dieser Website registriert werden.

Bei der Wahl der Soundbar sind Kunden jedoch nicht komplett frei. Welche Modelle je nach gewähltem Fernseher zur Verfügung stehen, lässt sich dieser Übersicht entnehmen.

