Vodafone und Telekom machen im März Mobilfunk-Geschenke

Anzeige

Mobilfunk: Im März gibt es Angebote Telekom und Vodafone, bei denen es sich lohnt, zumindest einmal nachzuschauen, ob nicht etwas für einen selbst dabei ist:

Anzeige

Vodafone fischt – vielleicht auch aufgrund der letzten Unternehmenszahlen – mit einem 20-Prozent-Rabatt nach Neukunden. Das Angebot gilt für den GigaMobil- sowie GigaMobil-Young-Tarif. Die Auswahl ist hier abhängig davon, ob man älter oder jünger als 28 ist. Wer sich noch etwas in Geduld üben kann, und Interesse an einem Tablet haben sollte, kann sich zusätzlich noch den 6. März im Kalender rot ankreuzen. Von da an bis 15. März legt Vodafone das Samsung Galaxy Tab A Wifi noch oben drauf.

März-Angebote: Vodafone lockt Neu-, Telekom beschenkt Bestands-Kunden

Die Telekom richtet sich stattdessen an ihre Bestands-Kundinnen und -Kunden und macht ihnen ein besonderes Geschenk: Vom 1. bis 31. März erhält man in zahlreichen Mobilfunktarifen deutschlandweit unlimitiertes Datenvolumen zum grenzenlosen Surfen und Streamen. Über 13,5 Millionen Mobilfunk-Kundinnen und -Kunden profitieren von der Geschenk-Aktion. Das unbegrenzte Datenvolumen ist in der MeinMagenta App einmalig in der Zeit vom 1. bis 31. März buchbar.

© Vodafone Vodafone und Telekom bieten im März verschiedene Angebote an

Berechtigt sind alle Mobilfunktarife mit monatlicher Datenoption, die nach 2011 gebucht wurden – darunter auch zahleiche Prepaid- und Geschäftskundentarife. Auch Geschäftskunden buchen das Datengeschenk wie gewohnt unter pass.telekom.de.

Aber aufgepasst: Nicht genutztes Datenvolumen verfällt am 31. März 2023.

Mit Material der Telekom

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN eine kleine Provision. Auf den Preis hat das jedoch keinerlei Auswirkung.

Bildquelle: Vodafone-SIM-Karten: © Vodafone

df-mega-t: Telekom

Shopping-Einkaufen-Einkaufswagen-Online-Shopping: © tevalux11 - stock.adobe.com