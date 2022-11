Zattoo verschenkt Panasonic-Fernseher: WM-Aktion gestartet

Anzeige

Wer sich pünktlich zur WM ein Zattoo Ultimate-Abo gratis auf Probe holt, kann gleich noch einen Smart TV von Panasonic abstauben.

Anzeige

Unter allen vom 01. November und 15. Dezember 2022 gestarteten Ultimate Gratismonaten verlost Zattoo nämlich fünf Panasonic 4K UHD Smart-TVs der Bezeichnung TX-55LXW944. Der Fernseher soll mit ultraschnellem HCX Prozessor überzeugen, dank HDR Cinema Display Pro für gestochen scharfe Bilder mit hohem Kontrast sorgen und hat mit Dolby Atmos Sound ein gebührendes Heimkino-Erlebnis an Bord. Das Gerät lässt sich außerdem über Google Assistant oder Amazon Alexa via Sprachsteuerung bedienen, wodurch auch Zattoo via Sprachbefehl genutzt werden kann.

Gewinner der Zattoo-Aktion müssen relativ schnell reagieren

Die Gewinner sollen dann von Zattoo über die bei der Registrierung angegebenen E-Mail Adresse bis spätestens 19. Dezember 2022 benachrichtigt werden. Doch Obacht: Die Gewinner haben bis zum 30. Dezember Zeit, um auf die Gewinnbenachrichtigung zu reagieren. Sollte der Gewinn bis dahin nicht angenommen werden, wird laut Anbieter ein neuer Gewinner gelost.

Lesen Sie bei Interesse ebenfalls den DIGITAL FERNSEHEN-Artikel: Störungen beim Satellitenempfang: TV-Streaming ist die erste Wahl.

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN eine kleine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.

Bildquelle: zattoo: Zatooo