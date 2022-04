Ballermann TV: Free-TV-Spartensender vorgestellt

Anzeige

Auf den hinteren Plätzen der Senderlisten in deutschen Haushalten tummeln sich eine Vielzahl kleiner frei empfangbarer TV-Kanäle. Begleiten Sie DIGITAL FERNSEHEN in unserer neuen Serie „Free-TV-Spartensender vorgestellt“ durch die Welt der Sender. Heute stellen wir Ihnen „Ballermann TV“ vor.

Steckbrief

Name: Ballermann TV

Sparte: Musiksender

Senderstart: 22. März 2022

Sendezeit: 0-24 Uhr

Ausstrahlungsformat: SD & HD

Ballermann TV ist ein von der Vengamedia UG betriebener Free-TV-Sender mit dem Schwerpunkt Party-Schlager. Wem der Name nicht sofort ein Glöckchen klingeln lässt: Die Firma produziert u.a. „Die Hitparaden Kracher“ und die „Kunath & Co Show“, welche auf Schlagerparadies TV laufen und wiederum aus dem „Sonnenklar TV“-Universum stammen.

Der Name „Ballermann“ ist trotz umgangssprachlicher Verwendung ist eine geschützte Marke, worunter CDs oder auch Shows wie die „Ballermann Kids“ von Sonnenklar TV veröffentlicht werden. Nun gibt es die Marke auch als eigenen TV-Sender.

Dieser wird exklusiv über Magenta TV der Telekom ausgestrahlt, ein Livestream oder andere Empfangsmöglichkeiten existieren derzeit nicht.

Was gibt’s zu sehen?

24 Stunden „Sauf-Mukke“ und Party-Schlager 24 Stunden am Stück, u.a. von „Timo Turbine“, „Buddy“ oder „Julian Sommer“ – alles was der Katalog von Xtreme Sound so hergibt.

Wirkliche Sendungen gibt es nicht, nach EPG-Angaben gibt es aktuell alle zwei Stunden einen neuen Block „Party Hits“.

Die Webseite ist existent, bietet jedoch keinerlei Infos. Auf Facebook wurde der Sender immerhin angekündigt.

© Screenshot: Auerbach Verlag

Ein typischer Tag bei Ballermann TV

06:00 – Party Hits

08:00 – Party Hits

10:00 – Party Hits

12:00 – Party Hits

14:00 – Party Hits

16:00 – Party Hits

18:00 – Party Hits

20:00 – Party Hits

22:00 – Party Hits

00:00 – Party Hits

02:00 – Party Hits

04:00 – Party Hits

Empfang

Webseite: ballermann.tv

Livestream: nein

Satellit: –

IPTV: Telekom

Sonstige: –

Sie haben Anmerkungen zur Reihe „Free-TV-Spartensender vorgestellt“? Schreiben Sie uns an leserbriefe@digitalfernsehen.de – wir freuen uns.