Bibel TV: Free-TV-Spartensender vorgestellt

Anzeige

Auf den hinteren Plätzen der Senderlisten in deutschen Haushalten tummeln sich eine Vielzahl kleiner frei empfangbarer TV-Kanäle. Begleiten Sie DIGITAL FERNSEHEN in unserer Serie „Free-TV-Spartensender vorgestellt“ durch die Welt der Sender. Heute stellen wir Ihnen „Bibel TV“ vor.

Steckbrief

Name: Bibel TV

Sparte: Religionssender

Senderstart: 1. Oktober 2002

Sendezeit: 0-24 Uhr

Ausstrahlungsformat: SD & HD

Bibel TV ist ein von der Bibel TV Stiftung gGmbH betriebener Sender mit dem Schwerpunkt auf einem christlich geprägten, überkonfessionellen Programm.

Auch wenn der Name etwas anderes vermuten lässt, Bibel TV ist ein erstaunlich normaler Fernsehsender – quasi das Privatfernsehen des Christentums. Das liegt nicht nur daran, dass es klassische TV-Werbung gibt: Bloß verliebt sich hier nicht alle 11 Minuten ein Single auf Parship, sondern eben auf einem christlichen Gegenstück dazu. Auch Infomercials finden sich im Programm, so ist Knobivital Stammkunde auf dem Sender.

Gebetet, Gesungen und in der Bibel gelesen wird natürlich auch – so gibt es von Montag bis Samstag jeden Morgen um 8 Uhr den katholischen Gottesdienst live aus dem Kölner Dom. Evangelische Gottesdienste vom ERF oder Arche TV gehören ebenso zum Angebot wie die amerikanische evangelikale Predigerin Joyce Meyer. Nachrichten aus jüdischer Sicht der Dinge werden mir „Fokus Jerusalem“ ebenfalls bedacht.

Prinzipiell gibt es auch Gründe Bibel TV einzuschalten, wenn man sich nicht primär für den christlichen Glauben interessiert. So hat man mit „Die Faszination der Ölmalerei“ auch eine Art Bob Ross für Blumen von einem amerikanischen Maler-Duo im Programm. Nostalgische Gefühle kommen bei der viele Jahre aus dem Vox-Nachmittagsprogramm bekannten „Eine Himmlische Familie“ auf. „Ein Hauch von Himmel“ lief ebenfalls bei Vox – die letzten beiden Staffeln aus den Jahren 2001 bis 2003 feiern allerdings erst jetzt ihre Free-TV-Premiere auf Bibel TV. Die kanadische Serie CBC/Netflix-Serie „Anne with an E“ hat hier genauso ihr zu Hause gefunden.

Bibel TV wird über Satellit auf Astra 19,2 Grad Ost verbreitet Außerdem u.a. übers Kabelnetz, Waipu, Zattoo, Magenta, DVB-T und als Livestream – viele Wege führen nach Rom – und jeder führt bei Bibel TV zum Empfang.

Eine ganz besondere Hervorhebung verdient an dieser Stelle noch die Webseite – diese ist bei Weitem besser als was die meisten Fernsehsender zu bieten haben. Das betrifft nicht nur die moderne Gestaltung im Vergleich zu anderen Kleinstsendern. Ein Großteil des Programms findet es in die Mediathek, die Programmvorschau geht über Wochen in die Zukunft, aber auch in die Vergangenheit. Zu allen Sendungen gibt es kurze Infos, ein A-Z des gesamten Programms ist vorhanden. Einziger Kritikpunkt ist lediglich, dass es das Programmheft nicht als PDF zum Download, sondern lediglich in gedruckter Form zur kostenfreien Bestellung gibt.

Facebook, Twitter und Instagram haben identische Inhalte und werden vor allem für Tagesimpulse genutzt. Youtube wird vor allem für das Bereitstellen der Gesprächsrunden verwendet.

© Screenshot: Auerbach Verlag

Ein typischer Tag bei Bibel TV

06:00 – Kraftvoll leben

06:30 – Heilige Messe Salzburger Dom

07:00 – Bibellesen mit Ulrich Parzany

07:15 – Lobe den Herrn

07:27 – Ein Wunder für jeden Tag

07:30 – Gebetshaus Momente

07:55 – Tagessegen

08:00 – Heilige Messe Kölner Dom

08:45 – Fit für den Alltag

09:00 – Himmel über Baden

09:15 – Bibellesen mit Ulrich Parzany

09:30 – weltweit – am Leben dran

10:00 – Kirche neu erleben mit Leo Bigger

10:30 – Spirit – Christliche Impulse

11:00 – Hautnah – Gott mitten im Leben

11:30 – Bibel TV Das Gespräch

11:55 – IDEA TV

12:00 – Orgelträume: The Joy of Music mit Diane Bish

12:30 – Bibel TV Sing Mit!

13:00 – Club 700

13:30 – Hautnah – Gott mitten im Leben

14:00 – Faszination Israel

14:30 – So lebt sich’s gut

15:00 – Freude am Leben

15:30 – grenzenlos

16:00 – Himmel über Baden

16:15 – Infomercial: Knobivital

16:30 – weltweit – am Leben dran

17:00 – Erlebt TV

17:30 – Joyce Meyer – Das Leben genießen

18:00 – Die Sullivans

18:25 – domradio.de – Christliche Nachrichten

18:30 – Avonlea – Das Mädchen aus der Stadt

19:15 – Ein Hauch von Himmel

20:00 – Bibel TV Emmaus

20:12 – IDEA TV

20:15 – Anne with an E

21:00 – Anne with an E

21:50 – Erlebt TV

22:15 – Bibel TV DIE SENDUNG

22:30 – Fokus Jerusalem

23:00 – Joyce Meyer – Das Leben genießen

23:30 – ERF Mensch Gott

23:55 – IDEA TV

00:00 – Bibel TV Das Gespräch

00:30 – Joyce Meyer – Das Leben genießen

01:00 – Joyce Meyer – Das Leben genießen

01:30 – Antworten mit Bayless Conley

02:00 – Kraftvoll leben

02:30 – Bibel TV Emmaus

02:45 – Club 700

03:15 – Bibel TV Das Gespräch

03:45 – Beziehungsweise – so kann’s gelingen

04:15 – Hautnah – Gott mitten im Leben

04:45 – Worship

05:45 – Bibel TV Emmaus

05:55 – IDEA TV

Empfang

Webseite: bibeltv.de

Livestream: vorhanden

Satellit: Astra 19,2 Grad Ost

IPTV: Telekom

Sonstige: u.a. App, Waipu, Zattoo

Sie haben Anmerkungen zur Reihe „Free-TV-Spartensender vorgestellt“? Schreiben Sie uns an leserbriefe@digitalfernsehen.de – wir freuen uns.