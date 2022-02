Bild TV: Free-TV-Spartensender vorgestellt

Anzeige

Auf den hinteren Plätzen der Senderlisten in deutschen Haushalten tummeln sich eine Vielzahl kleiner frei empfangbarer TV-Kanäle. Begleiten Sie DIGITAL FERNSEHEN in unserer neuen Serie „Free-TV-Spartensender vorgestellt“ durch die Welt der Sender. Heute stellen wir Ihnen „Bild TV“ vor.

Steckbrief

Name: Bild TV

Sparte: Nachrichten- und Doku-Sender

Senderstart: 22. August 2021

Sendezeit: 0-24 Uhr

Ausstrahlungsformat: SD & HD

Bild TV ist ein von der WeltN24 GmbH betriebener Sender mit dem Schwerpunkt auf Nachrichten und Dokus.

Das Programm besteht grob aus drei Säulen:

1. Die Livestrecke mit „Nachrichten“ von Montag bis Freitag, 9 bis 14 Uhr.

2. Den Talksendungen „Die richtigen Fragen“, „Viertel nach acht“ und z.B. „Reif ist Live. Der Fußballtalk“

3. Den typischen Dokus aus dem Welt- und N24-Fundus „Lost“, „Mega“, „Extrem“

Die Blöcke der „Livestrecke“ sind eine halbe Stunde lang, entsprechen von der Aufmachung der gedruckten „Zeitung“ und bieten auch inhaltlich den gleichen Themenmix. Der Weg von Kriegsberichterstattung zu Sex-Fotos auf einem C-Promi-Smartphone ist nicht allzu weit. Die Moderation wirkt zuweilen auch unbeholfen. Macht aber nichts, selbst hier kommt vieles aus der Konserve.

Stärken kann Bild TV vor allem dann ausspielen, wenn es im Umfeld einer Wahl um Interviews geht – dann kommt so ziemlich alles, was Rang und Namen hat, vor die Kamera. Außerhalb besonderer Ereignisse ist die Programmrelevanz ziemlich überschaubar. Das liegt vor allem daran, dass ein Großteil der Sendestunden – abseits der Livestrecke – mit x-fach wiederholter Archivware gefüllt wird. So laufen die selben vier Episoden der weiter unten am typischen Sendetag vorgestellten „Lost Ships“ geschlagene vier mal (!) hintereinander. Dementsprechend ist auch die Quote des Senders sehr überschaubar.

Bild TV wird u.a. über Satellit auf Astra 19,2 Grad Ost verbreitet, bei Waipu, über IPTV bei der Telekom und Vodafone. Der Livestream über die eigene Webseite steht hinter der Bild+-Paywall.

Auf Youtube lässt sich der „Viertel nach acht“-Talk auf Wunsch noch mal nachschauen.

Ein typischer Tag bei Bild TV

06:00 – Grace Kelly – Die verschwundenen Millionen

07:00 – Die richtigen Fragen

07:30 – Die richtigen Fragen

08:00 – Reif ist Live. Der Fußball-Talk

08:30 – Reif ist Live. Der Fußball-Talk

09:00 – Bild Live

14:00 – Die richtigen Fragen

14:30 – Die richtigen Fragen

15:00 – Reif ist Live. Der Fußball-Talk

15:30 – Reif ist Live. Der Fußball-Talk

16:00 – Footprints: Plastikmüll City

16:30 – Footprints: Der Mega-Shoppingtempel

16:55 – Reif ist Live. Der Fußball-Talk

17:25 – Reif ist Live. Der Fußball-Talk

17:55 – Flüge Extrem

18:40 – Flüge Extrem

19:25 – Lost Ships – Die Gustloff

20:15 – Lost Ships – Die Spanische Armada

21:15 – Lost Ships – Die deutsche Hochseeflotte

22:15 – Lost Ships – Die HMS Curacoa

23:15 – Lost Ships – Die Gustloff

00:10 – Lost Ships – Die Spanische Armada

01:05 – Lost Ships – Die deutsche Hochseeflotte

01:50 – Lost Ships – Die HMS Curacoa

02:30 – Lost Ships – Die Gustloff

03:10 – Lost Ships – Die Spanische Armada

03:55 – Lost Ships – Die deutsche Hochseeflotte

04:35 – Lost Ships – Die HMS Curacoa

05:15 – Lost Ships – Die Gustloff

Empfang

Webseite: bild.de/tv/mediathek/livestream/startseite-77204148.bild.html

Livestream: vorhanden (setzt Bild+-Abo voraus)

Satellit: Astra 19,2 Grad Ost

IPTV: Telekom, Vodafone

Sonstige: SmartTV-Apps, Waipu

