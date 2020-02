BonGusto: Pay-TV-Spartensender vorgestellt

Die deutsche Fernsehlandschaft hat mittlerweile unzählige Pay-TV-Kanäle. Sie wollen die Welt auch kulinarisch entdecken? Wunderbar – DIGITAL FERNSEHEN stellt Ihnen in unserer Serie „Pay-TV-Spartensender vorgestellt“ heute den Kochdokusender „BonGusto“ vor.

Steckbrief

Name: BonGusto

Sparte: Dokusender

Senderstart: 21. September 2004

Sendezeit: 0-24 Uhr

Ausstrahlungsformat: SD & HD

BonGusto ist ein von der tv.gusto GmbH (gehört zum Burda Verlag) betriebener Pay-TV-Sender mit dem Schwerpunkt Kochsendungen und -dokus. Ursprünglich als Free-TV-Sender gestartet, hat sich BonGusto im Mai 2010 ins Pay-TV zurückgezogen. Die Verbreitung über die typischen Wege ist gewährleistet, für den HD-Empfang muss man allerdings zur Telekom oder zu Waipu greifen.

Die gezeigten Sendungen stammen aus aller Welt – man stellt sich also nicht nur in eine amerikanische Vorstadtküche und versucht Landestypisches nachzukochen. Im Programm befinden sich auch bekanntere Namen wie Sarah Graham oder David Rocco. Letzterer ist mit seiner „Dolce India“ auch im Free-TV bei Zee.One unterwegs.

Dass der Burda Verlag hinter BonGusto steht, wird an verschiedenen Stellen immer wieder deutlich: Im Netz gibt es eine mäßig gepflegte Webseite, die aber zumindest alle notwendigen Infos parat hält. Beim TV-Programm wird man gleich auf TV Spielfilm verlinkt. Dort achtet man peinlichst darauf möglichst keine Jahreszahlen hinter die Sendungen zu schreiben und wählt günstigere Sendungstitel. Schaut man hingegen beim Mitbewerber, Bauers TV Movie, ins Programm, stellt man schnell fest, dass zwar frisch gekocht aber nicht frisch gesendet wird. Viele der gezeigten Formate sind zwischen 2008 und 2015 entstanden. Hinter „Die neue Alpenküche“ oder „Meister der modernen Küche“ steckt am Ende nichts Anderes als „NZZ Format“.

Ein Youtube-Channel ist vorhanden, wird jedoch nur selten mit neuen Inhalten versorgt. Die Facebook-Seite wird regelmäßig gepflegt, u.a. gibt’s hier Witzebildchen, Infocards, Programmhinweise und Links zu Kochrezepten, die wiederum aus Burdas Kochportal stammen.

© Screenshot: Auerbach Verlag

Ein typischer Tag bei BonGusto

05:15 – David Rocco’s Dolce Vita

05:40 – The Toque 12

06:05 – The Toque 12

06:30 – David Rocco’s Dolce India

06:55 – David Rocco’s Dolce India

07:20 – Cooking the Continent

08:10 – Meine Familie & Ich TV: Gastspiel

08:45 – Wastecooking – Kochen was andere verschwenden

09:15 – Sarah Grahams Food Safari

09:40 – Sarah Grahams Food Safari

10:05 – Zu Tisch…

10:35 – Zu Tisch…

11:00 – Die besten Köche der Welt – Zu Gast im Ikarus

11:50 – Gipfel der Genüsse

12:20 – Gipfel der Genüsse

12:45 – Street Food für Gourmets

13:15 – Die neue Alpenküche

13:50 – Caffee & Chocolade

14:20 – Sarah Grahams Food Safari

14:45 – Sarah Grahams Food Safari

15:15 – Die besten Köche der Welt – Zu Gast im Ikarus

16:00 – David Rocco’s Dolce India

16:25 – David Rocco’s Dolce India

16:50 – Meister der modernen Küche – Adrià, Myhrvold, Luis Aduriz

17:25 – Urban Farming – Gemüse aus der Stadt

17:55 – Zu Tisch…

18:25 – Zu Tisch…

18:55 – David Rocco’s Amalfi Getaway

19:20 – Cooking the Continent

20:10 – Wastecooking – Kochen was andere verschwenden

20:40 – Sarah Graham – Kochen in Kapstadt

21:05 – Das Glück liegt auf dem Teller

21:35 – 10 Winzer, Joachim Król und der Moissonnier

22:20 – The Toque 12

22:50 – The Toque 12

23:15 – Zu Tisch…

23:45 – Zu Tisch…

00:15 – Meine Familie & Ich TV: Gastspiel

00:50 – Caffee & Chocolade

01:15 – Echt Lecker

02:10 – Backen

02:35 – Echt Lecker

03:10 – Reisen und Genießen

03:40 – Echt Lecker

04:30 – David Rocco’s Dolce India

04:55 – David Rocco’s Dolce India

Empfang

Webseite: bongusto.de

Satellit: –

Kabel: u.a. Vodafone (SD), Unitymedia (SD), Kabelkiosk (SD)

IPTV: 1&1 (SD), Telekom (HD), Vodafone (SD)

Sonstige: Waipu.tv (HD)

Sie haben Anmerkungen zur Reihe „Pay-TV-Spartensender vorgestellt“? Schreiben Sie uns an leserbriefe@digitalfernsehen.de – wir freuen uns.