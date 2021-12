Die Neue Zeit TV: Free-TV-Spartensender vorgestellt

Anzeige

Auf den hinteren Plätzen der Senderlisten in deutschen Haushalten tummeln sich eine Vielzahl kleiner frei empfangbarer TV-Kanäle. Begleiten Sie DIGITAL FERNSEHEN in unserer Serie „Free-TV-Spartensender vorgestellt“ durch die Welt der Sender. Heute stellen wir Ihnen „Die Neue Zeit TV“ vor.

Steckbrief

Name: Die Neue Zeit TV

Sparte: Religionssender

Senderstart: 31. Juli 2008

Sendezeit: 0-24 Uhr

Ausstrahlungsformat: SD

Die Neue Zeit TV ist ein von der Vita Vera Verlags-GmbH betriebener Sender mit dem Schwerpunkt auf christlich-religiösen Sendungen und der Missionierung für die Religionsgemeinschaft „Universelles Leben“.

Seit 1975 geht Gabriele laut Wikipedia davon aus, Botschaften diverser Geister, Engel, Jesus Christus und dem lieben Gott persönlich zu empfangen – Bei vollem Bewusstsein und ohne Trance. Dies hat sie dazu beflügelt zahlreiche Bücher und Schriften zu veröffentlichen und 2008 schließlich ihren eigenen Fernsehsender zu gründen.

Dieser dient nun als ihr Sprachrohr für ihr Anliegen und ihre Produkte. Grundsätzliche werden sowohl die katholische als auch die protestantische Kirche nicht für gut befunden – dies kann man den Monologen verschiedener Sendungen entnehmen. Gleichzeitig ist der „Christus Gott“ auch nicht sonderlich erbaut darüber Gottes Geschöpfe zu verspeisen, vegetarische, besser vegane Ernährung wird stets gepriesen.

So ist im Mittagsprogramm die „Vegane Volksküche“ im Programm, auch wenn es in der Sendung dann doch nur für die vegetarische Einblendung reicht. In den Werbeblöcken werden dann Bio-Bio-Pesto und das passende Kochbuch beworben. Ob Beten lernen am Morgen, meditieren am Abend oder Klassik am Nachmittag – praktisch alles stammt aus Büchern oder Aufzeichnungen der Religionsgemeinschaft nahestehenden Verlagen und/oder von Gabriele selbst und kann natürlich direkt dazu bestellt werden.

Ein besonderes „Schmankerl“ sind auch die rund 90 Minütigen „Gesprächsrunden“ am Vorabend. Sicher, wenn sich in einer Politiktalkshow sechs Menschen eine Stunde lang gegenseitig ins Wort fallen, ist das nur mäßig unterhaltsam. Wenn drei Leute im Studio sitzen und abwechselnd je zehn Minuten in bester Frontalunterrichtstradition ihre absolut emotionslos vom Teleprompter mit Nachdruck abgelesenen Monologe halten, ist das wahrlich keine Offenbarung.

Die Neue Zeit TV wird über Satellit auf Astra 19,2 Grad Ost verbreitet und ist als Livestream im Internet zu empfangen. Die SD-Bildqualität ist nicht allzu hoch und um die Sendungen im 16:9-Format liegen riesige schwarze Rahmen.

Die mit Stockfotos bebilderte Webseite bietet allgemeine Infos zum Sender, Empfangsmöglichkeiten ein PDF mit TV-Guide, sowie einen Livestream vom Kanal.

Ein typischer Tag bei Die Neue Zeit TV

06:00 – Ihre Gedanken sind Ihr Tag

06:20 – Jeder Atemzug ist Gottes Gegenwart

07:00 – Urchristlich Meditieren

07:50 – Klassik für die Seele

08:13 – Klassik für die Seele

08:30 – Ihre Gedanken sind Ihr Tag

09:00 – Liobani – Die Schule für Neu Jerusalem III

09:15 – Der Stier Liebevoll

09:30 – Das ist Mein Wort – Alpha und Omega – Das Evangelium Jesu

09:55 – Unser wahres Sein

10:30 – Die verheimlichte Tierliebe Jesu

11:20 – Glück und Gesundheit kommen von innen

12:30 – Die vegane Volksküche

12:45 – Forum Wissenschaft

13:15 – Die vegane Volksküche

13:35 – Ihre Andacht, der freie Geist des Christus Gottes

15:00 – Klassik für die Seele

15:10 – Lerne beten

16:00 – Der Innere Weg zum kosmischen Bewusstsein

16:30 – Die vegane Volksküche

16:45 – Tieren helfen – Leben retten

17:05 – Die vegane Volksküche

17:24 – Lockerungsübungen

17:30 – Liobani – Die Schule für Neu Jerusalem II

17:47 – Liobani – Die Schule für Neu Jerusalem II

18:00 – Brennpunkt Erde: Was hat der Mensch aus ihr gemacht?

19:00 – Der Fremde

20:30 – Wer ein Gewissen hat, der fühlt das Leben

21:00 – Die Bergpredigt des Jesus von Nazareth

21:30 – Innere Andacht

22:38 – Erinnerungsmal – Ein Aufruf

23:00 – Das ist Mein Wort – Alpha und Omega – Das Evangelium Jesu

23:30 – Forum Gesundheit

00:05 – Brennpunkt Erde: Was hat der Mensch aus ihr gemacht?

01:00 – Der Fremde

02:30 – Wer ein Gewissen hat, der fühlt das Leben

03:00 – Die Bergpredigt des Jesus von Nazareth

03:30 – Innere Andacht

04:35 – Erinnerungsmal – Ein Aufruf

05:00 – Das ist Mein Wort – Alpha und Omega – Das Evangelium Jesu

05:30 – Forum Gesundheit

Empfang

Webseite: die-neue-zeit.tv

Livestream: vorhanden

Satellit: Astra 19,2 Grad Ost

IPTV: –

Sonstige: –

