Disney XD: Sendeschluss bei Pay-TV-Spartensender

Die deutsche Fernsehlandschaft hat mittlerweile unzählige Pay-TV-Kanäle. Doch leider müssen wir uns jedoch auch immer mal wieder von einem Kanal verabschieden. Darum verlieren wir in unserer Serie „Pay-TV-Spartensender vorgestellt“ aus aktuellem Anlass noch mal ein paar Worte über „Disney XD“.

Steckbrief

Name: Disney XD

Sparte: Kindersender

Senderstart: 9. Oktober 2009 (Deutschland)

Sendeschluss: 31. März 2020 (Deutschland)

Sendezeit: 0-24 Uhr

Ausstrahlungsformat: SD & HD

Disney XD war bzw. ist ein von The Walt Disney Company betriebener Pay-TV-Sender mit dem Schwerpunkt Zeichentrickserien. Gezeigt wurden hierzulande zuletzt vor allem „Phineas und Ferb“, sowie die Neuauflage der „DuckTales“ und „Mickey Maus“. Die Sendungen gibt es nun auf Abruf bei Disney+.

Das Programm selber hat früher deutlich mehr hergegeben, so waren z.B. Animes wie „Pokémon“ oder „Yu-Gi-Oh“ auf Sendung, genauso wie die Klassiker „Die Dinos“ oder „Darkwing Duck“. Leider passierte irgendwann auch hier genau das Phänomen, welches wir bei vielen Spartensendern beobachten durften: Gezeigt wird nur noch eine Handvoll Sendungen, in diesem Fall 12 Stück, dafür davon viele Folgen über den ganzen Tag verteilt.

Insofern ist es nur noch mäßig schade, dass die Ausstrahlung von „Disney XD“ über Vodafone/Unitymedia bereits zum 1. März 2020 eingestellt wurde und in Deutschland nur noch bei der Telekom bis zum 31. März durchhielt. Während der Schwestersender Disney Junior in Deutschland auch auf Facebook und Youtube präsent ist, war Disney XD auf eine Spalte TV-Programm auf der Webseite beschränkt. Dementsprechend fand der Sendeschluss auch ziemlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Die Marke und der Kanal existieren allerdings noch weiterhin – sowohl in Kanada als auch in den USA ist der Empfang übers Kabelnetz, Webseiten und Apps weiterhin möglich – entsprechende Abos und ggf. VPNs vorausgesetzt. Auf dem Sendeplan stehen auch Animes wie „Pokémon“ oder „Beyblade“, sowie die Marvel-Zeichentrickserien. Auf Youtube werden immer mal wieder kurze Clips zu neuen Sendungen gezeigt.

© Screenshot: Auerbach Verlag

Der letzte Sendetag bei Disney XD (Deutschland)

04:50 – Randy Cunningham: Der Ninja aus der 9. Klasse

05:15 – Furiki Vollgas

05:35 – Furiki Vollgas

06:00 – S3 – Stark, schnell, schlau

06:25 – S3 – Stark, schnell, schlau

06:50 – Phineas und Ferb

07:15 – Phineas und Ferb

07:40 – Willkommen in Gravity Falls

08:05 – Willkommen in Gravity Falls

08:30 – S3 – Stark, schnell, schlau

08:55 – Micky Maus

09:00 – Phineas und Ferb

09:25 – Phineas und Ferb

09:50 – Phineas und Ferb

10:10 – Phineas und Ferb

10:35 – DuckTales

11:00 – DuckTales

11:20 – Phineas und Ferb

11:45 – Phineas und Ferb

12:10 – Phineas und Ferb

12:30 – Phineas und Ferb

12:50 – Willkommen in Gravity Falls

13:15 – Willkommen in Gravity Falls

13:40 – Phineas und Ferb

14:05 – Phineas und Ferb

14:30 – Phineas und Ferb

14:55 – Phineas und Ferb

15:20 – Big City Greens

15:45 – Big City Greens

16:10 – Phineas und Ferb

16:35 – Phineas und Ferb

17:00 – Big City Greens

17:25 – Micky Maus

17:30 – DuckTales

17:55 – Phineas und Ferb

18:20 – Phineas und Ferb

18:45 – DuckTales

19:10 – S3 – Stark, schnell, schlau

19:35 – S3 – Stark, schnell, schlau

20:00 – Willkommen in Gravity Falls

20:25 – Willkommen in Gravity Falls

20:50 – Phineas und Ferb

21:15 – Phineas und Ferb

21:40 – DuckTales

22:05 – Star gegen die Mächte des Bösen

22:30 – Star gegen die Mächte des Bösen

22:55 – Micky Maus

23:00 – Furiki Vollgas

23:25 – Mein Geist rockt!

23:50 – Mein Geist rockt!

00:10 – Randy Cunningham: Der Ninja aus der 9. Klasse

00:35 – Randy Cunningham: Der Ninja aus der 9. Klasse

01:00 – Astro-Küken im All

01:20 – Astro-Küken im All

01:45 – Falsche Katze

02:10 – Falsche Katze

02:30 – Randy Cunningham: Der Ninja aus der 9. Klasse

02:55 – Randy Cunningham: Der Ninja aus der 9. Klasse

03:20 – Astro-Küken im All

03:40 – Astro-Küken im All

04:05 – Falsche Katze

04:30 – Falsche Katze

04:50 – Randy Cunningham: Der Ninja aus der 9. Klasse

05:15 – Furiki Vollgas

05:35 – Furiki Vollgas

06:00 – Sendeschluss

