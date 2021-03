DocuBox: Pay-TV-Spartensender vorgestellt

Anzeige

Die deutsche Fernsehlandschaft hat mittlerweile unzählige Pay-TV-Kanäle. Nun stillt DIGITAL FERNSEHEN in unserer Serie „Pay-TV-Spartensender vorgestellt“ Ihren Informationsdurst und stellt Ihnen einen Dokumentationen-Sender vor. Heute ist „DocuBox“ dran.

Steckbrief

Name: DocuBox

Sparte: Doku-Sender

Senderstart: 19. November 2020 (Deutschland)

Sendezeit: 0-24 Uhr

Ausstrahlungsformat: HD

DocuBox ist ein von der SPI International BV betriebener Pay-TV-Sender mit dem Schwerpunkt Dokumentationen. Gezeigt wird ein bunter Blumenstrauß aus Tier-, Mensch, und Naturdokus, werbefrei rund um die Uhr.

Wie bei allen Sendern von SPI – wir werden in den kommenden Wochen noch weitere vorstellen – gilt: Gesendet wird auf englisch, egal, was der O-Ton ist. Wir bekommen keinen speziell für den deutschen Markt angepassten Kanal gezeigt – selbst wenn eine Doku deutschen Ursprungs ist, wird auf Englisch drübergequatscht.

Klar muss einem ebenfalls sein: SPI kann Marketing – Die Image-Trailer sehen klasse aus, jeder Sender hat eine Informationsseite, Logos, Senderbeschreibung und Beispiel-EPG werden bereitgestellt. Alles Dinge, von denen Viacom bei ihren MTV-Sendern noch nie gehört hat.

Leider kann die Senderrealität damit dann doch nicht ganz mithalten. Viele Formate stammen von Ende der 2000er oder Anfang der 2010er Jahre und sind von der Bildqualität eher mäßig. Sendungen, wie das australische „All About Animals“ von 2011 sind wahrlich keine Hochglanzproduktionen. Die Sendungen werden immer auf glatte Anfangszeiten gestreckt, erreicht wird das vor allem durch kurze Clipstrecken.

DocuBox kann über das Pay-TV-Paket von Waipu empfangen werden. Der Vertrieb des Senders erfolgt aber auch über eine App und die Webseite – mehr als die Abomöglichkeit gibt es dort aber nicht. Eine Facebook-Seite mit Hinweisen auf Programm-Highlights ist vorhanden.

Ein typischer Tag bei DocuBox

06:00 – Into The Arctic

07:00 – Fish Life

08:00 – Don’t Forget Your PAssport

09:00 – Travel Plan

10:00 – Destination Wilderness

11:00 – Acient Culture

12:00 – The Path Is The Goal

13:00 – The Force of The Sea

14:00 – Southern Flower In The Pacific

15:00 – Mundo Ad Portas

16:00 – Nomads

17:00 – Timeless Treasures

18:00 – Blue Realm

19:00 – I Have Seen The Earth Change

20:00 – Trajectory

21:00 – Postcard Perfect

22:00 – Travel Plan

22:30 – Flavours Of Mexico

23:00 – Let’s All Go To The Sea

00:00 – Around The World in 80 Islands

01:00 – Distant Shores

02:00 – The Force Of The Sea

03:00 – Nomads

04:00 – Flavours Of Colombia

05:00 – Racing Green

Empfang

Webseite: docubox.tv

Satellit: –

Kabel: –

IPTV: –

Sonstige: App, Waipu.tv

