E! Entertainment: Pay-TV-Spartensender vorgestellt

Die deutsche Fernsehlandschaft hat mittlerweile unzählige Pay-TV-Kanäle. Deshalb präsentiert DIGITAL FERNSEHEN in unserer Serie „Pay-TV-Spartensender vorgestellt“ Ihnen regelmäßig einen neuen Sender. Heute ist „E! Entertainment“ dran.

Steckbrief

Name: E! Entertainment

Sparte: Reality-TV-Sender

Senderstart: 2. Dezember 2002 (Deutschland)

Sendezeit: 0-24 Uhr

Ausstrahlungsformat: SD & HD

E! Entertainment ist ein von NBC Universal betriebener Pay-TV-Sender mit dem Schwerpunkt Reality-TV-Soaps. Allzu viel gibt es zu dem Kanal auch gar nicht zu sagen, der US-Sender ist maßgeblich für den Ruhm und die Bekanntheit der Kardashians verantwortlich und bestreitet bis heute den größten Teil seines Programms mit der Familie. Von den 29 Sendungen am Tag tragen aktuell 14 den Namen Kardashian im Titel. Von Montag bis Freitag gibt es um 23:35 Uhr noch eine Star-News-Sendung. Am Wochenende gibt es keine News, aber noch mehr Kardashians – von 9 Uhr morgens bis 6 Uhr am nächsten morgen.

Der Sender wird über Satellit in HD bei Sky verbreitet, ebenso über IPTV bei der Telekom und 1&1. SD-Auflösung über Kabelkiosk im Kabelnetz – Die Ausstrahlung über Vodafone entfällt ab April. Zusätzlich kann der Sender auch bei Amazon als Prime Channel abonniert werden.

Die Webseite des Senders ist überwiegend englischsprachig, der TV-Guide kennt zwar auch nur AM und PM, hat aber zumindest kurze Beschreibungen auf deutsch. Infos zum Empfang gibt’s auch. Auf Facebook gibt es neben Programmhinweisen noch Kardashian-Memes zu sehen.

Ein typischer Tag bei E! Entertainment

06:00 – How Do I Look?

06:50 – Made in Chelsea

07:40 – Made in Chelsea

08:30 – Keeping up with the Kardashians

09:20 – Keeping up with the Kardashians

10:10 – Hollywood Medium With Tyler Henry

11:00 – Hollywood Medium With Tyler Henry

11:50 – Revenge Body with Khloe Kardashian

12:40 – Revenge Body with Khloe Kardashian

13:30 – Made in Chelsea

14:20 – Made in Chelsea

15:10 – Keeping up with the Kardashians

16:00 – Keeping up with the Kardashians

16:50 – Hollywood Medium With Tyler Henry

17:40 – Hollywood Medium With Tyler Henry

18:30 – Very Cavallari

19:20 – Very Cavallari

20:15 – Keeping up with the Kardashians

21:05 – Keeping up with the Kardashians

21:55 – Keeping up with the Kardashians

22:45 – Keeping up with the Kardashians

23:35 – E! News: Daily Pop

00:25 – Keeping up with the Kardashians

01:15 – Keeping up with the Kardashians

02:50 – Keeping up with the Kardashians

02:55 – Keeping up with the Kardashians

03:45 – Hollywood Medium With Tyler Henry

04:35 – Hollywood Medium With Tyler Henry

05:25 – Dating: No Filter

Empfang

Webseite: eonline.com/de

Satellit: Sky (HD)

Kabel: u.a. Kabelkiosk (SD)

IPTV: 1&1 (HD), Telekom (HD)

Sonstige: Amazon Prime Channels (HD)

